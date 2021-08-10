Шапша и Никитин подписали соглашение о сотрудничестве между Калужской и Новгородской областями

Во вторник, 10 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша в Великом Новгороде с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным подписал соглашение о сотрудничестве между правительствами регионов.

- Вместе будем развивать проекты в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций, градостроительства, предпринимательства, а также науки, высоких технологий и цифрового развития, АПК, - пояснил калужский губернатор.

По словам Шапши, у Калужской и Новгородской областей есть много точек соприкосновения, в том числе и в вопросах образования, здравоохранения, культуры, градостроительства, спорта, туризма и молодежной политики.

- Готовы обмениваться опытом, внедрять лучшие региональные и муниципальные практики и инициативы для улучшения качества жизни людей! – заявил Владислав Шапша.