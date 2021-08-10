Этот день в истории: 140 лет назад родился тот самый Кубяк

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 10 августа.

1826 – умер Василий Алексеевич Левшин (1746 – 10.08(29.07).1826) ученый-экономист, писатель – фантаст, фольклорист, драматург, переводчик. В Калуге был директором театра.

1881 – в городе Мещовске Калужской губернии в семье рабочего родился Николай Афанасьевич Кубяк (10.08(29.07).1881 – 1942). Партийный и государственный деятель, делегат V (Лондонского) съезда РСДРП, с 1928 года - Нарком земледелия РСФСР. В Калуге его фамилией названа улица и район.

1954 – учреждена золотая медаль имени Константина Эдуардовича Циолковского, которая присуждается Президиумом Академии наук один раз в три года российским и зарубежным ученым за выдающиеся работы в области межпланетных сообщений.