Геннадий Новосельцев попросил депутатов обратить внимание на подготовку школ к учебному году

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ принял участие в заседании антитеррористической комиссии под руководством губернатора Владислава Шапши. В рамках мероприятия обсуждались меры по обеспечению правопорядка во время предстоящего юбилея Калуги, а также Дня знаний и выборов депутатов Государственной Думы РФ.

Комментируя итоги обсуждения, Новосельцев особое внимание просил уделить подготовке школ к новому учебному году.

- Сейчас в школах заканчиваются ремонты. Депутатов представительных органов прошу побывать во всех учебных заведениях, посмотреть, какие еще остались недоделки, по возможности помочь. Необходимо обратить особое внимание на обеспечение безопасности. Посмотрите на пешеходные переходы рядом со зданиями, их состояние и освещение в вечернее время. Пожарная безопасность, ремонт пищеблоков – все эти вопросы нужно проконтролировать вместе со специалистами, представителями родительских комитетов и оказать содействие администрациям школ, чтобы дети могли учиться в удобных и комфортных условиях, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания.