Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс Олимпиада

Геннадий Новосельцев попросил депутатов обратить внимание на подготовку школ к учебному году

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.08.2021 15:54 0 206
Геннадий Новосельцев попросил депутатов обратить внимание на подготовку школ к учебному году

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ принял участие в заседании антитеррористической комиссии под руководством губернатора Владислава Шапши. В рамках мероприятия обсуждались меры по обеспечению правопорядка во время предстоящего юбилея Калуги, а также Дня знаний и выборов депутатов Государственной Думы РФ.

Комментируя итоги обсуждения, Новосельцев особое внимание просил уделить подготовке школ к новому учебному году.

- Сейчас в школах заканчиваются ремонты. Депутатов представительных органов прошу побывать во всех учебных заведениях, посмотреть, какие еще остались недоделки, по возможности помочь.  Необходимо обратить особое внимание на обеспечение безопасности. Посмотрите на пешеходные переходы рядом со зданиями, их состояние и освещение в вечернее время. Пожарная безопасность, ремонт пищеблоков – все эти вопросы нужно проконтролировать вместе со специалистами, представителями родительских комитетов и оказать содействие администрациям школ, чтобы дети могли учиться в удобных и комфортных условиях, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.08.2021 15:54 0 206
Тэги: законодательное собрание
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Инженерные системы для загородных домов
Мотоэкипировка в интернет магазине
Значение музыки для человека

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru