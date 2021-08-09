В Калуге установят памятную доску краеведу-исследователю Наталии Кожевниковой

В конце августа в Калуге планируется установить памятную доску краеведу-исследователю Наталии Ивановне Кожевниковой. Ее смонтируют на доме №36 по улице Луначарского, где располагается областной центр туризма, краеведения и экскурсий, сообщил на своей странице в Facebook главный архитектор города Алексей КОМОВ.

- Во второй половине августа, в преддверии юбилея Калуги, на улице Луначарского, на стене областного центра туризма, краеведения и экскурсий появится мемориальная доска, посвященная краеведу-исследователю Наталии Ивановне Кожевниковой, - отметил Комов. - Концепция доски разработана сектором главного архитектора. Помимо портрета, гранитную доску украшает юбилейный графический коллаж достопримечательностей Калуги.