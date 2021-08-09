Этот день в истории: в Калуге заложили новую аллею

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 9 августа.

1791 – «Тепло. В тени 27 градусов, а на солнце 34 градуса». (Из записок купца Губкина).

1905 – «С августа месяца наш город опять погрузился во мрак, нисколько не разгоняемый керосиновыми коптилками, которые играют в Калуге роль фонарей» (К.Афанасьев «Летопись провинции»).

2010 – около Концертного зала областной филармонии на «Аллее композиторов» состоялось открытие бюста Николая Павловича Будашкина (1910 – 1988). Этот бюст работы калужского скульптора Светланы Фарниевой стал первым на этой аллее.