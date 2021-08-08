Этот день в истории: в Калуге наблюдали затмение

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 8 августа.

1779 – «заложили колокольню Предтечевскую и водоосвещали» (Из записок купца Губкина).

1798 – «ртуть в барометре перешла 31 градус, т.е. выше засухи потом стали перепадать дожи и погода стала холодной и ртуть начала упадать ниже» (Из записок купца Губкина).

1914 – Солнечное затмение 8 августа началось в Калуге в 1 час 57 мин. дня; достигло высшей фазы, когда остался узкий серпик в верхней части солнца, и окончилось в 4 часа 10 минут. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)