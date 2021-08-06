В восьми районах Калужской области выявлены 15 случаев африканской чумы свиней

В Калужской области выявлены 15 случаев африканской чумы свиней в восьми районах. В пятницу, 6 августа, об этом сообщили на заседании противоэпизоотической комиссии.

Исполняющий обязанности председателя комитета ветеринарии Александр Анцигин рассказал, что семь случаев АЧС выявлено среди домашних животных в Дзержинском, Юхновском и Ферзиковском районах. В восьми случаях чуму свиней нашли у диких кабанов в Износковском, Козельском, Ферзиковском, Хвастовичском и Ульяновском районах.

- 4 августа ДНК вируса африканской чумы свиней были выявлены в трех тушах диких кабанов, добытых у деревень Долгая и Громоздово Ульяновского района, - подчеркнули в правительстве Калужской области. - В связи с этим охотпользователям рекомендовано поддерживать постоянный запас дезсредств для обработки автотранспорта и обеспечить температурный режим при изолированном хранении туш кабанов или их утилизацию под контролем специалистов госветслужбы. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность поддержания в рабочем состоянии дезинфекционных барьеров в местах въезда на территорию лесного фонда.