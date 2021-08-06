Владислав Шапша поручил заняться охраной калужских школ без формализма

В пятницу, 6 августа, губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел заседание антитеррористической комиссии.

- Впереди много важных мероприятий. Юбилей Калуги, День знаний, День солидарности в борьбе с терроризмом, выборы депутатов Государственной думы РФ, - отметил он. - Сегодня обсудили принимаемые меры для обеспечения правопорядка и антитеррористической защиты во время их проведения. Безопасность людей – это приоритет. Необходима согласованность действий всех структур, внимательность и готовность к оперативному реагированию на риски и угрозы.

Продолжая тему подготовки к началу учебного года, участники заседания обсудили защищенность образовательных учреждений.

- Большинство из них находится в муниципальном ведении, -подчеркнул Шапша. - И основная ответственность за эффективные меры безопасности лежит на них. Речь идет и о физической охране, инженерно-техническом оснащении, взаимодействии с правоохранительными органами. Здесь не должно быть никакого формализма, работы «для галочки». Главам администраций и руководителям учреждений поставил задачу обратить внимание на пробелы и устранить недостатки.