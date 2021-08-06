Депутаты проконтролировали ремонт школы №10 в Калуге

Школа будет отремонтирована вовремя. Именно такие заверения услышали от подрядчика члены депутатской комиссии, которая контролирует ремонт учебных заведений Калуги.

Ход работ отслеживается депутатами на всех этапах, начиная с формирования смет.

Сегодня комиссия посетила калужскую школу №10, которой в октябре исполнится 65 лет. Основные работы по контракту – ремонт крыши, замена кровли и ремонт второй входной группы.

Подрядная организация также частично заменит оконные блоки и электропроводку, сделает косметический ремонт в тех учебных кабинетах, которые пострадали от залития во время дождей.

- Подрядчик на месте, работы идут по графику, сегодня мы можем оценить промежуточный результат, – прокомментировал Глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев. – Подрядчик заверил нас, что к 20 августа выполнит все работы, чтобы уже 1 сентября учащиеся пришли в обновленную, чистую, красивую школу.