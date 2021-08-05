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Владислав Шапша подписал соглашение о сотрудничестве с президентом «Почта Банка»

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 05.08.2021 17:44 0 221
Владислав Шапша подписал соглашение о сотрудничестве с президентом «Почта Банка»

В четверг, 5 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл рабочую встречу с президентом – председателем правления АО «Почта банк» Дмитрием Руденко.

Стороны обсудили совместную реализацию программ, направленных на развитие в регионе современных банковских технологий, повышение доступности и качества финансовых услуг для населения, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах.

Речь также шла о реализации федеральной программы социальной поддержки молодежи «Пушкинская карта». О её старте с 1 сентября текущего года объявил Президент России Владимир Путин.

«Пушкинская карта» - социальная программа, направленная на повышение культурного уровня молодежи в возрасте от 14 до 22 лет.  Её цель – дать дополнительные финансовые возможности молодым людям при посещении учреждений культуры. Для этого любой гражданин России 14-22 лет через портал «Госуслуги. Культура» может оформить банковскую карту с лимитом 3 тысячи рублей, которые государство фактически дарит на покупку билетов по «белому списку» мероприятий (афиша, прошедшая согласование экспертным советом) в учреждениях культуры – участниках программы.

По решению Правительства Российской Федерации «Почта Банк» выступает оператором данной программы: является единственным эмитентом карты и осуществляет подключение учреждений культуры к платежным транзакциям по так называемым «белым спискам».

В Калужской области к проекту уже подключились Калужский Ордена Трудового Красного знамени областной драматический театр, Областной театр юного зрителя, Инновационный культурный центр, Калужская областная филармония, Дом музыки и Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.

По итогам встречи Владислав Шапша и Дмитрий Руденко подписали Соглашение о сотрудничестве между Правительством Калужской области и АО «Почта Банк».

Комментируя данное событие, Владислав Шапша отметил его важную социальную значимость, особенно для граждан, проживающих в отдаленных деревнях и поселках области:

- Ни в каждом населенном пункте есть отделения других банков, а почта есть практически везде. Очень важно, что у нас 15 тысяч человек уже пользуются услугами «Почта Банка», и, думаю, полезная информация для людей, что там принимают коммунальные платежи без взимания дополнительной комиссии. В продолжение этих важных начинаний мы и будем работать.

Дмитрий Руденко также подчеркнул, что «Почта Банк» создавался как социальный народный банк. В настоящее время его сеть в Калужской области насчитывает 175 точек обслуживания в 75 населенных пунктах, в том числе малых и удаленных поселках. Благодаря этому у жителей есть возможность рядом с домом, в ближайшем почтовом отделении, открыть счет, оформить карту или кредит, а также получить любую финансовую консультацию.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 05.08.2021 17:44 0 221
Тэги: общество область владислав шапша
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