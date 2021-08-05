В Калужской области приступили к расчистке реки Сечны
В Калужской области начали расчистку реки Сечны в Дзержинском районе. Об этом сообщает правительство региона.
До 2024 года планируется очистить 8 километров реки в районе деревень Камельгино и Каравай. На это из бюджета выделено 18,6 миллиона рублей.
- Запланировано не только оздоровить водную среду, но и создать более комфортные условия для отдыха местных жителей, - подчеркнули в пресс-службе правительства.
Финансирование проекта стало возможным после завершения реконструкции и расширения очистных сооружений местной птицефабрики. Чтобы минимизировать загрязнение реки Цыганки, приток Сечны, куда идет сброс сточных вод, предприятие затратило 270 миллионов рублей.
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