В Калужской области приступили к расчистке реки Сечны

В Калужской области начали расчистку реки Сечны в Дзержинском районе. Об этом сообщает правительство региона.

До 2024 года планируется очистить 8 километров реки в районе деревень Камельгино и Каравай. На это из бюджета выделено 18,6 миллиона рублей.

- Запланировано не только оздоровить водную среду, но и создать более комфортные условия для отдыха местных жителей, - подчеркнули в пресс-службе правительства.

Финансирование проекта стало возможным после завершения реконструкции и расширения очистных сооружений местной птицефабрики. Чтобы минимизировать загрязнение реки Цыганки, приток Сечны, куда идет сброс сточных вод, предприятие затратило 270 миллионов рублей.