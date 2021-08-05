Этот день в истории: в Калуге освятили Народный дом

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 5 августа.

1782 – «И 5 августа в Калуге не только на продаже, но и ни у ково яблок не видно было». (Из записок купца Губкина). Напомним, что 5.08 (19 н.ст.) отмечается праздник Преображения Господня (Яблочный спас) с освящением в церквах урожая яблок.

1912 – в этот день с большой торжественностью здание Народного дома было освящено, а 26 августа, в день столетнего юбилея Бородинского сражения, состоялось его открытие с показом спектакля на темы войны 1812 года. Сейчас на месте Народного дома расположен концертный зал областной филармонии.

1941 - из ворот Людиновского тепловозостроительного завода вышел первый эшелон для эвакуации строительных материалов, оборудования и квалифицированных рабочих во главе с А.М. Востровым. 15 августа 1941 года он прибыл в город Сызрань, где на базе эвакуированного оборудования начиналось строительство нового локомобильного завода.