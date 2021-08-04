Этот день в истории: калужане помогли голодающему Поволжью

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 4 августа.

1903 – открытие земской больницы в селе Железцы Перемышльского уезда. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1921 – организована Калужская губернская комиссия помощи голодающим Поволжья. За время до 26-го августа отправлено голодающему Поволжью 125 вагонов продовольствия, 11 детей из голодных губерний размещены по детским колониям. («Коммуна»).