В Калужской области молодые зубрята попали на камеру фотоловушки

На днях одна из камер фотоловушки, установленная на солонце в заповеднике «Калужские засеки», зафиксировала небольшое стадо зубров с пятью зубрятами. Во вторник, 3 августа, об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

- Малыши родились в начале лета, сейчас они уже окрепли, вырастили небольшие рожки, весело резвятся и всюду непрестанно следуют за взрослыми, - пояснили специалисты. - В летний период встретить стадо вольно живущих зубров в лесу - редкая удача, камеры фотоловушек не пугают животных, и мы можем наблюдать за ними в «домашних», природных условиях.

Автоматические видеокамеры помогают вести учет зверей.

В 2020 году в калужском заповеднике родились 58 телят. Сейчас в «Калужских засеках» обитает более 300 зубров.