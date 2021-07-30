В Калуге ищут вторую отрицательную кровь для больного человека
Жителей Калуги просят сдать вторую отрицательную кровь для Евгения Валерьевича РОДИНА. В пятницу, 30 июля, просьбу о помощи в соцсетях опубликовал его сын.
Станция переливания крови на улице Максима Горького, 71 работает по будням с 8:00-16:30.
Правила сдачи крови:
- быть старше 18 лет,
- весить больше 50 килограммов,
- не сдавать во время беременности и лактации, в течение года после нанесения татуировки, пирсинга, после любых операций, удаления зуба,
- за 48 часов не употреблять алкоголь,
- за 72 часа не употреблять острую, соленую, жирную пищу, сильнодействующие лекарственные препараты.
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