В Калуге ищут вторую отрицательную кровь для больного человека

Жителей Калуги просят сдать вторую отрицательную кровь для Евгения Валерьевича РОДИНА. В пятницу, 30 июля, просьбу о помощи в соцсетях опубликовал его сын.

Станция переливания крови на улице Максима Горького, 71 работает по будням с 8:00-16:30.

Правила сдачи крови: