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Этот день в истории: черная дата для архитекторов

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 02.08.2021 08:00 0 845
Этот день в истории: черная дата для архитекторов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 2 августа.

1784 – по некоторым источникам, в этот день в Калуге скончался Пётр Романович Никитин (около 1720 —1784) — архитектор, сын художника Романа Никитина, племянник художника Ивана Никитина, ученик Д. В. Ухтомского, создатель генеральных планов, проектов улиц и домов, путевых дворцов целого ряда городов. В Калуге спланировал комплекс зданий Присутственных мест и Гостиного двора, построил Каменный мост, здание Главного народного училища, Московские ворота (не сохранились). Почётный гражданин города. Похоронен 4 августа 1784 г. на Лаврентьевском кладбище. В метрической книге Михаило-Архангельской церкви указан возраст: 64 года, т.е. Никитин родился в 1720 г.

1799 – умер архитектор Василий Иванович Баженов. Возможно, что с нашим краем он связан местом своего рождения, т.к. предполагают, что родился он либо в Москве, либо в селе Дольском  (в совр. Малоярославецком районе Калужской области). В историю вошел как русский архитектор, теоретик архитектуры и педагог, представитель классицизма, зачинатель русской псевдоготики, масон. Член Российской академии с 1784 года, вице-президент Академии художеств (с 1799 года). Действительный статский советник (с 1796 г.).

1985 - умерла основательница Тарусской фабрики художественной вышивки, заслуженный деятель искусств РСФСР Маргарита Николаевна Гумилевская (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 02.08.2021 08:00 0 845
Тэги: история калуги этот день в истории
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