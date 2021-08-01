Этот день в истории: в центре Калуги открыт стадион

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 1 августа.

1921 - в деревне Федосчино Ивановской области родился Юрий Иванович Горохов (1.08.1921-1944). Герой Советского Союза (4.02.1944), командир эскадрильи авиационного полка, совершил 307 боевых вылетов, сбил 26 самолетов противника, в воздушном бою над Спас-Деменском сбил четыре вражеских самолета. Погиб в бою, похоронен в братской могиле у деревни Красная Горка Красненского района Смоленской области.

1926 - в Калуге был открыт спортивный стадион «Красный Октябрь» (позднее – «Локомотив», «Центральный»). Снесен в 2017 году для строительства Дворца спорта.

1951 - Постановление ЦК ВКП/б/ от 1 августа 1951 г. В области сложилось нетерпимое положение с накоплением кормов. План развития животноводства в колхозах не выполнен ни по одному виду скота. За грубые нарушения Устава сельхозартели в колхозах сняты с работы председатели: Детчинского райисполкома - т.Сахаров, Спас-Деменского - т.Горенков, Барятинского - т.Буланов, заместитель председателя Мещовского райисполкома т.Михалев. Всего снято с постов 9 предриков (председателей районного исполнительного комитета) и 15 замов. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)