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Этот день в истории: у музея космонавтики появилось имя

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 31.07.2021 08:00 0 424
Этот день в истории: у музея космонавтики появилось имя

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 31 июля.

Это один из дней  празднования  в честь Калужской иконы Божией Матери,  почитаемой в Русской православной церкви. Считается покровительницей Калуги и Калужской земли.

Празднование в честь Калужской иконы совершается 4 раза в год (по юлианскому календарю):

  • 18 (31) июля — в память избавления от холеры (1898 год);
  • 2 (15) сентября — в память избавления Калуги от чумы (1771 год);
  • 12 (25) октября — в память избавления Калужской земли от французов во время Отечественной войны 1812 года;
  • в первое воскресенье Петрова поста.

1893 – в усадьбе Гончаровых открылся Полотняно-Заводской рабочий театр, в котором летом 1893-1895 гг.  играла знаменитая Ольга Леонардовна Книппер-Чехова (1868-1959), народная артистка СССР.

1902 – в девятом часу вечера 31 июля на Плац-парадной площади г. Калуги в присутствии исполняющего дела начальника губернии А.П.Булгакова, городского головы С.Н.Блистанова и гласных (депутатов) думы проходило испытание керосино-газового фонаря системы «Германия» с целью применения фонарей этой системы для освещения городских улиц. Фонарь рассчитан на силу света в 60 свечей и стоит со всем устройством 100 р., а час горения при цене керосина в 1 р. 50 к. пуд должен обходиться в 2 к. Однако его ненадежность в ветреную погоду говорит за то, что выгоднее иметь электрическое освещение. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1967 -  Государственному музею истории космонавтики присвоено имя Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935). Первый в мире музей истории космонавтики был построен в Калуге, где долгие годы жил и творил основоположник ракетодинамики и научной космонавтики. 13 июня 1961 года Калугу посетил Юрий Алексеевич Гагарин, он заложил символический первый камень в начало строительства музея.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 31.07.2021 08:00 0 424
Тэги: история калуги этот день в истории
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