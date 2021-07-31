Этот день в истории: у музея космонавтики появилось имя

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 31 июля.

Это один из дней празднования в честь Калужской иконы Божией Матери, почитаемой в Русской православной церкви. Считается покровительницей Калуги и Калужской земли.

Празднование в честь Калужской иконы совершается 4 раза в год (по юлианскому календарю):

18 (31) июля — в память избавления от холеры (1898 год);

2 (15) сентября — в память избавления Калуги от чумы (1771 год);

12 (25) октября — в память избавления Калужской земли от французов во время Отечественной войны 1812 года;

в первое воскресенье Петрова поста.

1893 – в усадьбе Гончаровых открылся Полотняно-Заводской рабочий театр, в котором летом 1893-1895 гг. играла знаменитая Ольга Леонардовна Книппер-Чехова (1868-1959), народная артистка СССР.

1902 – в девятом часу вечера 31 июля на Плац-парадной площади г. Калуги в присутствии исполняющего дела начальника губернии А.П.Булгакова, городского головы С.Н.Блистанова и гласных (депутатов) думы проходило испытание керосино-газового фонаря системы «Германия» с целью применения фонарей этой системы для освещения городских улиц. Фонарь рассчитан на силу света в 60 свечей и стоит со всем устройством 100 р., а час горения при цене керосина в 1 р. 50 к. пуд должен обходиться в 2 к. Однако его ненадежность в ветреную погоду говорит за то, что выгоднее иметь электрическое освещение. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1967 - Государственному музею истории космонавтики присвоено имя Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935). Первый в мире музей истории космонавтики был построен в Калуге, где долгие годы жил и творил основоположник ракетодинамики и научной космонавтики. 13 июня 1961 года Калугу посетил Юрий Алексеевич Гагарин, он заложил символический первый камень в начало строительства музея.