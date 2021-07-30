Вот это кино: В Калуге обсудили будущее онлайн- и оффлайн кинотеатров

В областной столице прошли ежегодные бесплатные показы короткометражных фильмов всероссийского Фестиваля уличного кино. Несмотря на теплую «дачную» погоду, свободных мест в амфитеатре Инновационного культурного центра не было.

Время признания

О времени в субботу, 24 июля, в ИКЦ вообще говорили очень много. На входе в амфитеатр можно было за несколько секунд пройти регистрацию на Фестиваль. Тем самым, калужане получали бесплатную возможность дополнительно посмотреть все фильмы, которые не вышли в программу Фестиваля. В этом году фестиваль представляет онлайн-кинотеатр KION, и многие короткометражки будут размещены именно на этой платформе.

Калуга с большим интересом присоединилась к всероссийскому Фестивалю уличного кино. На вопрос ведущего, есть ли среди собравшихся те, кто уже не в первый раз посещает Фестиваль, в зале под открытым небом поднялись десятки рук.

Большое внимание калужан понятно. К показу были представлены девять короткометражных фильмов, в которых снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова и другие известные актеры.

Но для начала прошел традиционный паблик-ток. В дискуссии приняли участие руководитель по маркетингу МТС в Калуге Ольга Плотникова, операционный директор Фестиваля уличного кино Дарья Петрова и режиссер и конкурсантка Фестиваля Галина Масленникова. Темой диалога стало будущее онлайн- и оффлайн-кинотеатров. Общение получилось достаточно оживленным, но в итоге мнения среди зрителей и экспертов определенно совпали.

Эксперты отметили, несмотря на извечные разговоры скептиков о том, что в России нет кино, интересные работы отечественных режиссеров появляются регулярно, а их оригинальность и самобытность отмечают не только на родине, но и за рубежом.

Так, режиссёр и конкурсантка Фестиваля Галина Масленникова приложила свою руку к успеху российской мультипликации. И предвещает такую же судьбу и короткометражному кино в нашей стране.

- 10-15 лет назад начала подниматься российская анимация. Ее востребованность выросла до такой степени, что наши проекты охотно покупают в Европе, - отметила Галина Масленникова. – Уверена, что такая же судьба ждет и короткометражное кино в нашей стране.

Тенденции

При этом российские фильмы, по мнению экспертов, по-прежнему интересно смотреть как в офлайн, так и в онлайн. Но у последнего формата с каждым днем становится все больше преимуществ. Это следствие запроса времени: мы живем «быстро» и хотим получать контент «на ходу» - по пути на работу, в транспорте, в обеденный перерыв. Немалую роль в росте популярности онлайн форматов сыграла пандемия с ее ограничениями и закрытыми заведениями. Именно в этот период количество поклонников онлайн-кинотеатров увеличивалось особенно быстро. Так, по оценкам в 2020 году общая аудитория видеосервисов в России выросла на 17% до 63 миллионов человек.

По словам Ольги Плотниковой, сейчас эта тенденция только набирает обороты. Пользователь оценил удобство приобретения подписки или покупки фильма, просмотру которых можно уделить свободное время дома и смотреть его со смартфона или домашнего ноутбука.

«Но при этом, зритель не готов отказаться от кинопросмотров в больших залах, с погружением в визуальный ряд, спецэффекты и музыку. Поэтому, об исчезновении офлайн-кинотеатров в ближайшем будущем – говорить преждевременно», - отметила она.

Общим мнением экспертов стало и то, что растет востребованность жанра короткометражек. Это связано со сменой привычек пользователей. Поездку в метро или автобусе без просмотра какого-либо видеоконтента – тяжело уже себе представить. Для зрителя история должна быть короткой, понятной и интересной. Это заставляет провайдеров быстро ориентироваться в киноиндустрии, предоставлять зрителю новые сюжеты и новые форматы для просмотра. Например, в онлайн-кинотеатре KION появились киносторис.

- В онлайн-кинотеатре KION сейчас эксклюзивно представлен новый формат короткого метра под названием «киносторис» в виде популярного в соцсетях формата сторис (быстрого просмотра коротких роликов), - рассказала руководитель по маркетингу МТС в Калуге Ольга Плотникова. - Когда у человека есть много времени, он может дома выбрать тот фильм, который захочет, и спокойно посмотреть его в течение полутора часов. Но что делать, когда ты просто едешь в метро или добираешься до работы? А ведь иногда просто хочется посмотреть кино в перерыве между лекциями. На все - есть всего 10-15 минут. Тогда и приходит на помощь уникальный формат контента от KION «киносторис» (уже доступны киносторис «Афера», «Подслушано», а недавно вышел блокбастер «Девятаев» в таком же формате). Это такое же кино, которое можно посмотреть за полтора часа, но оно представлено на нашей платформе в виде коротких эпизодов по 10-15-минут. Они технически и сюжетно выглядят гармонично и каждый киносторис имеет сюжетную законченность, что позволяет зрителю не потерять сюжетную нить, - рассказала Ольга Плотникова.

Комфорт и удобство

Российский рынок легальных видеосервисов ожидаемо отреагировал на современные тенденции резким рывком продаж. По итогам 2020 года совокупная выручка онлайн-кинотеатров увеличилась на 66%. Онлайн-киноиндустрия заметно оживилась в «пандемийный год»: режиссеры запускали новые громкие проекты, онлайн-площадки формировали эксклюзивный контент или экспериментировали с форматами.

- В этом ключе онлайн-кинотеатр KION появился не раньше и не позже, а именно вовремя. В тот момент, когда изменилась тенденция просмотра видео и внедряются новые правила. При этом российские зрители получили возможность посмотреть не только новые фильмы, но и прочувствовать на себе свежий взгляд мало молодых, но талантливых отечественных режиссеров. Уже сегодня мы видим, что наши премьеры оригинальных фильмов и сериалов линейки KION Originalsнашли позитивный отклик у зрителей и экспертов индустрии, что подтверждается рецензиями в СМИ, рейтингами среди всех площадок и фидбеком, который мы получаем ежедневно. Ежемесячно наши проекты входят в топ ожидаемых премьер по мнению Esquire, Газета.ру и многих других изданий», - рассказала Ольга.

Мысль о востребованности оригинального контента поддерживает операционный директор Фестиваля Дарья Петрова, которая познакомилась с тысячами картин российских авторов за восемь лет работы.

- За полтора часа посмотреть десять разных историй куда интереснее, чем увидеть только один фильм. Мы можем увидеть намного больше режиссеров, дать им шанс. «Помочь этим талантливым людям дальше выйти на рынок», - сказала Дарья Петрова.

И ведь это не просто слова. Через 3 года после победы на Фестивале уличного кино режиссер Алексей Нужный снял фильм «Я худею», который собрал 630 миллионов рублей в российском прокате.

Свой жанр

Не обошли внимаем эксперты и вопрос жанрового разнообразия в современном кино.

- Среди оригинального контента KION каждый зритель сможет найти свой жанр. Мы стараемся удовлетворить интересы каждого пользователя, так как понимаем, что не существует единого тренда, ведь сегодня аудитория онлайн-кинотеатров ценит разные жанры. Поэтому эксклюзивность и разножанровость контента на KION – наше важное преимущество. В основу первых оригинальных проектов легли самые разные проблемы и истории, с которыми мы сталкиваемся едва ли не ежедневно. Например, детективная драма «Хрустальный», поднимает тему психотравм и насилия; черная романтическая комедия «Секреты семейной жизни» - о сложности построения отношений; эротическая мелодрама «Клиника счастья» с Дарьей Мороз рассказывает о сложном пути поиска гармонии и счастья в жизни. Кроме того, у нас есть исторические и документальные проекты. И мне не останавливаемся – всего до конца 2021 года состоится порядка 30 премьер оригинальных проектов KION», - рассказала Ольга Плотникова.

Галина Масленникова также отметила, что сейчас режиссеры свободны в выборе жанра для своих работ, что не мешает им поднимать важные и серьезные вопросы. Так, в фильме «Эксперт», который позже был представлен на оценку зрителям, Галина хотела показать то, как могут влиять социальные сети на жизнь человека. Но жанр этой остросоциальной работы – комедия.

«Эксперт» – это фильм о человеке, который любит сидеть в социальных сетях, оставлять реакции и комментарии. Как часто бывает, такие люди не похожи на тех, к чьему бы совету мы прислушивались. Я создала ситуацию, в которой показала этого человека с другой стороны, позволила воплотить все его советы из соцсетей в жизнь. На этом построена комедийность ситуации».

Что в итоге

По итогу встречи эксперты и зрители пришли к выводу, что оффлайн-кино никуда не исчезнет. Стандартные кинотеатры останутся как место официального и максимально-развлекательного просмотра, а также свиданий и приятного времяпровождения. Тем не менее, очевидно, что сейчас формируется новый тренд на онлайн-потребление киноконтента, на который быстро и охотно реагируют провайдеры, отвечая на запрос зрителя. Появляются блоки авторского кино, заявляют о себе новые режиссеры, обновляются форматы кинопросмотра. Пндемии предоставил онлайн-кинотеатрам новые возможности и пути развития. И если им следовать и дальше, понимать аудиторию, предлагать людям качественный и оригинальный контент, то даже при оттоке аудитории после снятия всех ограничений есть шанс увеличить свои показатели по сравнению с доизоляционным периодом.