В Калужской области более 24 тысяч детей отдохнули в летних лагерях за два месяца

Более 24 тысяч калужских детей уже отдохнули в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях за два летних месяца. В пятницу, 30 июля, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Постарались дать возможность как можно большему числу девчонок и мальчишек отдохнуть с пользой и укрепить здоровье, - заявил губернатор. - Как и обещали, отдых для наших детей в этом году бесплатный, приоритет - ребятам из семей в трудной жизненной ситуации.



В июне в Калужской области работало порядка 300 лагерей дневного пребывания, в 10 школах они продолжили работать и в июле. В загородных оздоровительных лагерях сейчас продолжается третья смена. В условиях пандемии действуют усиленные санитарно-эпидемиологические меры.



- Калужские ребята принимают участие в профильных сменах в Международном детском центре «Артек», - рассказал также Шапша. - Я уже рассказывал о победителях конкурса «Большая перемена», который проходил в «Артеке». Также юные калужане были участниками смены «Мы дети твои, Россия», а в августе наши ребята отправятся на «Морскую феерию в Артеке».