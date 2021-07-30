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Депутат Геннадий Скляр поможет блокаднице из Сосенского

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.07.2021 12:34 0 294
Депутат Геннадий Скляр поможет блокаднице из Сосенского

Депутат Госдумы Геннадий Скляр взялся лично решить проблему блокадницы-нелегалки из Сосенского Козельского района Калужской области. Парламентарий направил запрос в нужные инстанции. Журналистское сообщество поддержало инициативу депутата и также направили запросы.

Результат уже есть, сотрудники подразделения по вопросам миграции МО МВД России «Козельский» приезжали к Людмиле Викторовне домой для проведения процедуры установления ее личности. Она уже поставлена на миграционный учет, ей выдано свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.

Кроме того, народный избранник поддержал жительницу Козельска, которая написала книгу о земляках, воевавших на фронте. Ее презентовали в козельском районном Доме культуры.

Книга «Козельчане в боях за Родину» посвящена фронтовикам-козельчанам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. Биографии героев в течение пяти лет собирала местная жительница Лариса Григорьевна Полесскова. За такой ценный вклад в увековечивание памяти земляков Ларисе Григорьевне вручили благодарственное письмо от депутата Государственной Думы Российской Федерации Геннадия Скляра.

Работу над книгой Лариса Григорьевна начала в 2014 году. В течение 4 лет она собирала материал на тематических сайтах и форумах, в газетных заметках и военкоматах, а потом сделала из него книгу. За это время собраны и описаны истории 1924 человек. Каждую историю пропускала через себя, признается автор.

- 80 лет назад на Калужскую землю пришла война. Жестокие бои оставили не только печальные отметины разрушения всего того, что создавалось столетиями, но и тысячи жертв этой войны захоронены на братских кладбищах, - сказал Геннадий Скляр. - Мы не устанем беречь, и сохранять воинские мемориалы, мы не устанем заботиться о памяти этой жестокой войны.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.07.2021 12:34 0 294
Тэги: госдума геннадий скляр
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