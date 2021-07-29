Главная Новости Общество
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Олимпиада

Калужский завод «Ремпутьмаш» разгоняет новый Шелковый путь до 140 км/ч

Опубликовано: 29.07.2021 15:51 0 567
Калужский завод «Ремпутьмаш» разгоняет новый Шелковый путь до 140 км/ч

На предприятии разработали железнодорожную платформу для контейнерных перевозок,  благодаря которой доставка китайских грузов до европейской границы России – всего неделя.

На одном из ведущих предприятий города «Калугапутьмаш» состоялась презентация новой высокоскоростной фитинговой платформы для грузоперевозок. Она может двигаться со скоростью 140 километров в час.


– Эта платформа позволит Российским железным дорогам перевозить контейнеры от восточных границ страны до европейских всего за семь суток, – поясняет цели проекта глава Торгового дома «Синара – Транспортные Машины» Антон ЗУБИХИН.

– Основные узлы и агрегаты платформы изготовлены на калужских предприятиях Холдинга , – рассказал генеральный директор Группы РПМ («Ремпутьмаш») Кирилл ЭПШТЕЙН. – Калужский завод Группы размещает заказ на изготовление тележки на Людиновском тепловозостроительном заводе, «Калугапутьмаш» берет на себя изготовление рамы и основные сварочные операции, финальную сборку делает Калужский завод «Ремпутьмаш». Так что итоговый продукт – синергия лучших компетенций производственных площадок Холдинга.

На первом этапе в Калужской области произведут 41 платформу. Ожидается, что в дальнейшем спрос на эту технику будет высоким.
– К высокоскоростной платформе уже проявляют интерес наши партнеры в Казахстане, – говорит Антон Зубихин. – Через них ведь тоже проходит новый Шелковый путь, и возможность увеличить скорость доставки грузов до 140 км/ч вызвала у наших казахстанских партнеров живой интерес.

Одним из главных бенефициаров этого проекта станет именно Калужская область и жители региона. Ведь его дальнейшее развитие поможет нагрузить предприятия Группы РПМ в Калуге высокотехнологичным современным производством на долгие годы и сформировать инновационный промышленный кластер по выпуску передовой техники.

А это в свою очередь означает создание в перспективе еще большего количества рабочих мест и рост налоговых поступлений в бюджет региона.
– Для запуска высокоскоростной платформы в серийное производство на предприятиях Группы РПМ в Калужской области будет создано порядка 500 новых рабочих мест, – подчеркнул Кирилл Эпштейн.

– В конструкции 80-футовой скоростной шестиосной фитинговой платформы используется инновационная трехосная тележка, – говорит заместитель генерального директора по техническому развитию, главный инженер АО «ФГК» Андрей ШЕВЦОВ о новых технологиях, примененных при создании платформы в Калужской области. – Это и еще ряд уникальных конструкционных преимуществ позволяют ей быть более грузоподъемной при меньшей нагрузке на инфраструктуру – 20 тонн на ось. Таким образом, на ней возможно будет перевозить четыре 20-футовых контейнера, либо два 40-футовых контейнера, либо один 80-футовый.

В июле-августе опытный образец платформы доставят из Калуги в Щербинку. Там она будет проходить испытания на экспериментальном кольце. Ей предстоит на скорости 120 км/ч проехать 5 тысяч километров.

Затем платформу отправят на Северный Кавказ на испытательный полигон Белореченская – Майкоп, где в течение двух месяцев будут испытывать при полной загрузке и заявленной скорости 140 км/ч.

Последним этапом станет сверхнагрузка на платформу, чтобы выяснить ее предел прочности. Другими словами, будет проверяться работа платформы в нештатных и аварийных ситуациях.

По окончании всех испытаний при необходимости калужские специалисты доработают и подвижной состав, и его сертифицируют. После этого платформу запустят в серийное производство на предприятиях Группы РПМ в Калужской области. Оно запланировано на четвертый квартал этого года.

–  Планируется, что в перспективе такие платформы будут использоваться на направлении Дальний Восток – Европейская часть России, для транзита Китай – Европа при перевозке деликатных грузов с высокой добавленной стоимостью со скоростью, сопоставимой с движением пассажирских поездов, – говорит Андрей Шевцов. – Реализация этого сервиса позволит сформировать на сети Российских железных дорог новый высокомаржинальный продукт для рынка.

Опубликовано: 29.07.2021 15:51 0 567
Тэги: реклама
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: траты жителей ЦФО за рубежом за последний месяц выросли на треть
Корпоративные данные защитит обучающая платформа SecurityAwareness от Мегафон
Подписка в подарок: «Лицей» поддержит семьи с детьми
Управляющий Калужским отделением Сбербанка Андрей Ручай рассказал почему сотрудники Сбера выбирают вакцинацию
Учиться — это увлекательно и круто: видеосервис Wink представляет новый раздел «Академия»
Георгий Юрданов: Мы всегда открыты для наших клиентов
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Volkswagen Touareg 2021: технические характеристики, объем двигателя и габариты
Для чего нужны рейтинги и обзоры товаров
Как быть в курсе всех бухгалтерских новостей

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru