Калужский завод «Ремпутьмаш» разгоняет новый Шелковый путь до 140 км/ч

На предприятии разработали железнодорожную платформу для контейнерных перевозок, благодаря которой доставка китайских грузов до европейской границы России – всего неделя.

На одном из ведущих предприятий города «Калугапутьмаш» состоялась презентация новой высокоскоростной фитинговой платформы для грузоперевозок. Она может двигаться со скоростью 140 километров в час.



– Эта платформа позволит Российским железным дорогам перевозить контейнеры от восточных границ страны до европейских всего за семь суток, – поясняет цели проекта глава Торгового дома «Синара – Транспортные Машины» Антон ЗУБИХИН.



– Основные узлы и агрегаты платформы изготовлены на калужских предприятиях Холдинга , – рассказал генеральный директор Группы РПМ («Ремпутьмаш») Кирилл ЭПШТЕЙН. – Калужский завод Группы размещает заказ на изготовление тележки на Людиновском тепловозостроительном заводе, «Калугапутьмаш» берет на себя изготовление рамы и основные сварочные операции, финальную сборку делает Калужский завод «Ремпутьмаш». Так что итоговый продукт – синергия лучших компетенций производственных площадок Холдинга.

На первом этапе в Калужской области произведут 41 платформу. Ожидается, что в дальнейшем спрос на эту технику будет высоким.

– К высокоскоростной платформе уже проявляют интерес наши партнеры в Казахстане, – говорит Антон Зубихин. – Через них ведь тоже проходит новый Шелковый путь, и возможность увеличить скорость доставки грузов до 140 км/ч вызвала у наших казахстанских партнеров живой интерес.

Одним из главных бенефициаров этого проекта станет именно Калужская область и жители региона. Ведь его дальнейшее развитие поможет нагрузить предприятия Группы РПМ в Калуге высокотехнологичным современным производством на долгие годы и сформировать инновационный промышленный кластер по выпуску передовой техники.

А это в свою очередь означает создание в перспективе еще большего количества рабочих мест и рост налоговых поступлений в бюджет региона.

– Для запуска высокоскоростной платформы в серийное производство на предприятиях Группы РПМ в Калужской области будет создано порядка 500 новых рабочих мест, – подчеркнул Кирилл Эпштейн.

– В конструкции 80-футовой скоростной шестиосной фитинговой платформы используется инновационная трехосная тележка, – говорит заместитель генерального директора по техническому развитию, главный инженер АО «ФГК» Андрей ШЕВЦОВ о новых технологиях, примененных при создании платформы в Калужской области. – Это и еще ряд уникальных конструкционных преимуществ позволяют ей быть более грузоподъемной при меньшей нагрузке на инфраструктуру – 20 тонн на ось. Таким образом, на ней возможно будет перевозить четыре 20-футовых контейнера, либо два 40-футовых контейнера, либо один 80-футовый.

В июле-августе опытный образец платформы доставят из Калуги в Щербинку. Там она будет проходить испытания на экспериментальном кольце. Ей предстоит на скорости 120 км/ч проехать 5 тысяч километров.

Затем платформу отправят на Северный Кавказ на испытательный полигон Белореченская – Майкоп, где в течение двух месяцев будут испытывать при полной загрузке и заявленной скорости 140 км/ч.

Последним этапом станет сверхнагрузка на платформу, чтобы выяснить ее предел прочности. Другими словами, будет проверяться работа платформы в нештатных и аварийных ситуациях.

По окончании всех испытаний при необходимости калужские специалисты доработают и подвижной состав, и его сертифицируют. После этого платформу запустят в серийное производство на предприятиях Группы РПМ в Калужской области. Оно запланировано на четвертый квартал этого года.

– Планируется, что в перспективе такие платформы будут использоваться на направлении Дальний Восток – Европейская часть России, для транзита Китай – Европа при перевозке деликатных грузов с высокой добавленной стоимостью со скоростью, сопоставимой с движением пассажирских поездов, – говорит Андрей Шевцов. – Реализация этого сервиса позволит сформировать на сети Российских железных дорог новый высокомаржинальный продукт для рынка.