Кефир на живых кефирных грибках

Почему именно кефир «Бежин луг»?

Кефир от Тульского молочного комбината — это залог хорошего самочувствия, а также инвестиции в собственное здоровье и здоровье близких людей. Недаром на Кавказе этот напиток считался источником долголетия и рецепт хорошего кефира передавался из поколения в поколение. Заботиться о себе легко с полезной продукцей «Бежин луг»: один только стакан свежего кефира способен серьезно повысить качество жизни и работоспособности!

мощный пробиотик – подавляет рост болезнетворных микроорганизмов, помогает предотвратить развитие кишечных инфекций, незаменим при дисбактериозе, особенно после приема антибиотиков

повышает иммунитет и защитные силы организма

восстанавливает нервную систему, успокаивает при невротических состояниях, бессоннице, синдроме хронической усталости

помогает снимать воспаление и заживлять раны

показан аллергикам и астматикам, содержит в себе полисахариды – незаменимый источник энергии

улучшает работу сердца и сосудов, содержит витамин К2, который предотвращает накопление тромбоцитов в артериях

снижает давление и вредный холестерин

идеален для позднего ужина: в кефире мало калорий и углеводов, много белка, подходит даже диабетикам и людям на диете

изготовлен только из натурального молока и живой кефирной закваски

лишен консервантов, вредной химии и ГМО

большая упаковка для здоровья всей семьи!

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