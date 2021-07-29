Кефир на живых кефирных грибках
Почему именно кефир «Бежин луг»?
Кефир от Тульского молочного комбината — это залог хорошего самочувствия, а также инвестиции в собственное здоровье и здоровье близких людей. Недаром на Кавказе этот напиток считался источником долголетия и рецепт хорошего кефира передавался из поколения в поколение. Заботиться о себе легко с полезной продукцей «Бежин луг»: один только стакан свежего кефира способен серьезно повысить качество жизни и работоспособности!
- мощный пробиотик – подавляет рост болезнетворных микроорганизмов, помогает предотвратить развитие кишечных инфекций, незаменим при дисбактериозе, особенно после приема антибиотиков
- повышает иммунитет и защитные силы организма
- восстанавливает нервную систему, успокаивает при невротических состояниях, бессоннице, синдроме хронической усталости
- помогает снимать воспаление и заживлять раны
- показан аллергикам и астматикам, содержит в себе полисахариды – незаменимый источник энергии
- улучшает работу сердца и сосудов, содержит витамин К2, который предотвращает накопление тромбоцитов в артериях
- снижает давление и вредный холестерин
- идеален для позднего ужина: в кефире мало калорий и углеводов, много белка, подходит даже диабетикам и людям на диете
- изготовлен только из натурального молока и живой кефирной закваски
- лишен консервантов, вредной химии и ГМО
- большая упаковка для здоровья всей семьи!
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