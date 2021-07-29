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Кефир на живых кефирных грибках

Опубликовано: 29.07.2021 13:58 0 228
Кефир на живых кефирных грибках

Почему именно кефир «Бежин луг»?

Кефир от Тульского молочного комбината — это залог хорошего самочувствия, а также инвестиции в собственное здоровье и здоровье близких людей. Недаром на Кавказе этот напиток считался источником долголетия и рецепт хорошего кефира передавался из поколения в поколение. Заботиться о себе легко с полезной продукцей «Бежин луг»: один только стакан свежего кефира способен серьезно повысить качество жизни и работоспособности!

  • мощный пробиотик – подавляет рост болезнетворных микроорганизмов, помогает предотвратить развитие кишечных инфекций, незаменим при дисбактериозе, особенно после приема антибиотиков
  • повышает иммунитет и защитные силы организма
  • восстанавливает нервную систему, успокаивает при невротических состояниях, бессоннице, синдроме хронической усталости
  • помогает снимать воспаление и заживлять раны
  • показан аллергикам и астматикам, содержит в себе полисахариды – незаменимый источник энергии
  • улучшает работу сердца и сосудов, содержит витамин К2, который предотвращает накопление тромбоцитов в артериях
  • снижает давление и вредный холестерин
  • идеален для позднего ужина: в кефире мало калорий и углеводов, много белка, подходит даже диабетикам и людям на диете
  • изготовлен только из натурального молока и живой кефирной закваски
  • лишен консервантов, вредной химии и ГМО
  • большая упаковка для здоровья всей семьи!

 

 

Тел.: 8-800-201-71-50
WWW.TULAMILK.RU

    

Опубликовано: 29.07.2021 13:58 0 228
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