В Калуге вырубят 300 аварийных деревьев в Комсомольской роще и Можайском овраге

В Калуге 300 деревьев в Комсомольской роще и Можайском овраге признаны аварийными. Их вырубят. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Обследование деревьев провели специалисты регионального Центра защиты леса.

- Большая часть назначенных к рубке деревьев (238 штук) выявлена на территории памятника природы «Роща Комсомольская», меньшая (62 штуки) – оврага «Можайка», - подчеркнули в Минприроды. - У каждого из них отмечены структурные изъяны, которые и позволили отнести их к аварийным деревьям. Наиболее распространенными среди них являются наличие гнилей и плодовых тел на стволах, усыхание ветвей в кронах, механические повреждения и опасный наклон стволов, угрожающий жизни и здоровью граждан.

Преобладают среди аварийных деревьев клены (94 штуки), березы (68 штук), сосны (54 штуки) и дубы (39 штук). Вырубать их будут ближайшей зимой.

- А уже весной следующего года в Роще Комсомольской планируется посадка молодых сосен взамен погибших, - пояснили в министерстве. - В Можайском овраге подроста вполне достаточно. Молодые дубки на склонах встречаются повсеместно.