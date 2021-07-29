В Калужской области выплаты в 10 000 рублей получат родители 112 813 школьников

В Калужской области на сегодняшний день подано более 85 тысяч заявлений на единовременную выплату 10 000 рублей на детей школьного возраста от 6 до 18 лет. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

- Положительные решения уже вынесены по более 84 тысячам заявлениям на 112 813 детей, - подчеркнули в Пенсионном фонде. - Большинство семей уже получили уведомления с портала госуслуг о готовности заявления, автоматически сформированного по данным ведомств. Для оформления средств родителям остается проверить актуальность информации, изменить сведения, если в этом есть необходимость, и отправить заявление в Пенсионный фонд.

Деньги начнут перечислять в понедельник, 2 августа.

Согласно указу президента, единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября, а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.

Если родители не успеют оформить выплату до конца лета, они смогут сделать это в сентябре и октябре – соответствующее заявление Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября.