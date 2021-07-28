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Главный врач калужской инфекционной больницы рассказала, как подготовиться к вакцинации от коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.07.2021 16:37 0 390
Главный врач калужской инфекционной больницы рассказала, как подготовиться к вакцинации от коронавируса

Кто находится в группе риска и как подготовиться к вакцинации от коронавируса? На эти вопросы в среду, 28 июля, ответила депутат Законодательного Собрания, главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена АЛЕШИНА.

- Елена Николаевна, кто сегодня находится в «группе риска»? Кому в первую очередь нужно задуматься о прививке от COVID-19?

- В группе риска находятся все. Прививка делается людям в возрасте от 18 лет и старше, включая пожилых. Медицинский отвод может дать лишь врач. Наличие бронхиальной астмы, сахарного диабета, аутоиммунных заболеваний не означает, что прививку нельзя делать. Необходимо подлечиться, а затем, в стадии ремиссии, сделать прививку. Если человек с хроническими заболеваниями заразится коронаввирусом, возможность тяжелого течения для него очень велика.

- Как подготовиться к вакцинации?

- Во-первых, нужно понять, что вакцинация нужна и полезна. Не стоит руководствоваться информацией от непрофессионалов в Интернете, лучше прислушаться к мнению врачей. Врачи – не враги, они активно прививаются сами и отлично понимают, что такое вакцинация и для чего она нужна.

Во-вторых, за 10-14 дней до вакцинации нужно четко соблюдать санитарные нормы: носить маску, чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, а также постараться избегать мест массового скопления людей.

Следует понимать, что после вакцинации для образования антител нужно определенное время. Поэтому после введения первого компонента вакцины нужно соблюдать те же правила антиковидного поведения. После прививки возможны небольшие побочные эффекты – слабость, повышение температуры, поэтому не следует долго находиться на солнце, желательно избегать физических нагрузок.

После введения второго компонента вакцины необходимо продолжать соблюдать режим. Через 40-50 дней после первой прививки формируется иммунитет. Но и далее нужно соблюдать масочный режим, так как еще большая прослойка людей не привита, и при нахождении с ними в замкнутом пространстве можно получить большую дозу вируса. Не стоит забывать, что иммунная система у всех разная, и возможность выработки иммунитета также отличается.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.07.2021 16:37 0 390
Тэги: законодательное собрание
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