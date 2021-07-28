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Губернатор Владислав Шапша ответил на вопросы жителей Калужской области в социальных сетях

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.07.2021 11:15 1 451
Губернатор Владислав Шапша ответил на вопросы жителей Калужской области в социальных сетях

Вечером во вторник, 27 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел прямую линию с жителями региона в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук» и «Вконтакте».

Владислав Шапша начал с ответов на вопросы, которые задали телезрители «Ника ТВ» на прошлой неделе, а продолжил поступившими в соцсетях – их число превысило 4000.

Наиболее волнующие калужан и жителей региона темы относятся к сферам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства, образования, здравоохранения, транспортного обеспечения жителей крупных городов, благоустройства населенных пунктов, обеспечения жильем особых категорий граждан.

В рамках прямого эфира глава региона ответил более чем на 60 вопросов. В ходе знакомства с проблемами он давал онлайн-поручения руководителям муниципальных образований и профильных ведомств. Их исполнение - на контроле у губернатора.

В завершение Владислав Шапша сказал, что проблемные вопросы, которые поднимают жители области, очень важны для власти, это возможность узнать о сложной ситуации и исправить ее. Поэтому теперь прямая линия будет проходить чаще.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.07.2021 11:15 1 451
Тэги: общество область владислав шапша
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