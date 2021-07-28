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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ потребовала отменить ЕГЭ

Опубликовано: 28.07.2021 10:00 0 34
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ потребовала отменить ЕГЭ

Председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов выступил с предложением отменить систему ЕГЭ. По его мнению, такой вид экзамена недостаточно объективен для проверки знаний. Об этом политик написал в социальной сети.

«Сейчас школьная программа – это одно, подготовка к ЕГЭ с платными репетиторами – совершенно другое, а вступительные экзамены – третье. Учащиеся выпускных классов должны сами решать – сдавать ЕГЭ или традиционные экзамены», – написал Сергей Миронов на своей странице в Facebook.

ЕГЭ, считают в «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ», опасен для неокрепшей психики подростков. Справороссы уточняют, что по данным Единой межведомственной информационной системы около 20% детских самоубийств приходится на период проведения и подготовки к ЕГЭ.

Так, 27 февраля 2019 года школьница из Владивостока нанесла себе увечья. Девушку обнаружила ее подруга, которая вызвала скорую. Приехавшим на вызов медикам все-таки удалось вовремя оказать помощь пострадавшей. Позднее школьница рассказала полицейским, что совершила такой поступок из-за страха не сдать экзамен.

Годом ранее девушка из Тамбовской области свела счеты с жизнью после ЕГЭ по математике. Ее учительница часто говорила, что она точно провалит столь важный экзамен. В день трагедии школьница рассказала маме о своих переживаниях. Та отреагировала с пониманием. Однако через несколько часов тело молодой девушки нашли на заднем дворе ее дома.

«К сожалению, власти не понимают, что психика морально неокрепших школьников не выдерживает столь высокой нагрузки. Поэтому молодые люди впадают в депрессию или пытаются свести счеты с жизнью, – считает руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании Калужской области Александр Бычков. – Надо прекратить этот кошмар. Система ЕГЭ несовершенна во всех отношениях».

Кроме того, Александр Бычков напомнил, что и калужане поддержали инициативу «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» об отмене ЕГЭ. Недавний опрос партии показал, что 78% жителей региона настаивают на возвращении к традиционной форме проверки знаний. Всего в опросе оппозиционной партии поучаствовали более 1500 человек.

Отметим, справороссы неоднократно вносили на рассмотрение Госдумы законопроекты об отмене ЕГЭ. Все предложенные инициативы были отвергнуты думским большинством.

 

Опубликовано: 28.07.2021 10:00 0 34
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