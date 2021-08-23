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Алгоритмика объявляет набор на курсы цифровой грамотности и программирования для детей в Калуге

Опубликовано: 23.08.2021 12:40 0 280
Алгоритмика объявляет набор на курсы цифровой грамотности и программирования для детей в Калуге

Международная школа программирования Алгоритмика объявляет набор детей с 6 до 17 лет на курсы, которые научат вашего ребёнка программированию! На наших занятиях детям помогают развить универсальные навыки, которые дадут возможность достичь успеха в любых школьных предметах и будущих профессиях.

Каждый ученик курсов Алгоритмики обучается по индивидуальной траектории, которая зависит от его возраста и уровня его цифровой грамотности. Мы против задач ради задач и теории без практики. Наши ученики используют полученные знания в собственных проектах — от идеи до воплощения.

Курсы Алгоритмики построены на игровых сценариях: запуск робота на Марс, спасение принцессы или путь от стажера до ведущего разработчика в IT-компании. Создавая совместные проекты, ребята учатся работать в команде, распределять задачи и презентовать результаты на публику.

Записаться на курсы Алгоритмики 

Курсы Алгоритмики рассчитаны на детей от 6 до 17 лет. Мы предлагаем то, чему не смогут научить в обычной школе за нехваткой часов:

•  Основы логики и программирования – курс для самых маленьких учеников в возрасте 6-7 лет. Мы разработали игры, которые способствуют желанию учиться программировать.

•  Компьютерная грамотность – курс для детей, заканчивающих начальную школу (7-9 лет). Нужно подготовить презентацию? Оформить источники в докладе или представить на уроке окружающего мира инфографику? Все это ребенок может сделать самостоятельно без помощи старших, если он пройдет наш курс.

 •  Визуальное программирование – курс для самых любознательных четвероклашек. В 4 классе начинается проектная деятельность, появляется любимый предмет, по которому интересно сделать какой-то мультфильм или компьютерную графику. И это тоже сможет сделать ребенок своими руками!

•  Геймдизайн - курс для ученика 10-11 лет, который поможет ребенку окунуться в любимое дело и попробовать эту профессию. Курс развивает креативность дизайн-мышление, эмоциональный интеллект, эстетический вкус и предпринимательские компетенции.

•    Создание веб-сайтов: от идеи и дизайн-макета до разработки и макета (11-12 лет). Ребенок перешел в пятый класс, и в списке внеклассного чтения уже появились крупные романы? Лучше всего на уроке литературы представить прочитанное в виде веб-сайта. Эти навыки пригодятся в будущем, когда нужно будет делать сайт-визитку для себя или своей компании.

Python Start (для детей 12-13 лет). Дети освоят базовые принципы программирования на языке Python через погружение в мир разработки игр и приложений и создание собственных проектов. В формате игры ребята пройдут путь от собеседования в IT-компании на роль стажера до должности ведущего разработчика!

Python Pro (для детей 14-17 лет) – подготовка к профессиям будущего через освоение лучших практик программирования на Python. За время курса ребята создадут несколько собственных проектов и попробуют себя в роли наиболее востребованных IT-специалистов — от разработчиков игр до специалистов по машинному обучению.

Если вы хотите подготовить вашего ребенка к будущему, научить его учиться, а также дать ему основы высокооплачиваемой профессии - записывайтесь в школу программирования Алгоритмика!

Чтобы записать ребенка на занятия, достаточно заполнить форму по ссылке

Опубликовано: 23.08.2021 12:40 0 280
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