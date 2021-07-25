В Калуге снимают новый асфальт из-за брака

Переулок Григоров в областной столице несколько недель назад преобразился. Был уложен новый асфальт. В пятницу, 23 июля, калужане сообщили о том, что на переулке вновь появилась дорожная техника. Работники стали снимать свежеуложенный асфальт.

Ситуацию прояснил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Специализированная организация проверила образцы асфальта на Григоровом переулке и обнаружила в них отклонения толщины от требуемых значений. Подрядчик уже начал исправлять брак - участки с отклонением отфрезеровали, чтобы уложить асфальт по всем правилам. Всего планируется провести «работу над ошибками» на протяжении 350 квадратных метров, - написал в социальных сетях градоначальник. - Конечно, оплата выполненных работ будет только по результатам положительных заключений независимой лаборатории.