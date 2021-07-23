Министр науки и высшего образования России поздравил Обнинск с 65-летием

В субботу, 24 июля, Обнинск будет отмечать свое 65-летие. В наш регион уже приходит множество поздравлений. С праздником губернатора Владислава Шапшу поздравил и министр науки и высшего образования России Валерий ФАЛЬКОВ.

- Уважаемый Владислав Валерьевич! Поздравляю Вас и всех жителей Калужской области со значимым для региона событием — 65-летием со дня основания Обнинска — первого наукограда России!

В летопись наукограда вписано много ярких страниц и имен выдающихся российских ученых, приручивших атом в мирных целях. Современные достижения и перспективные проекты ученых Обнинска впечатляют своим масштабом.

Сохраняя интеллектуальное и научнотехническое наследие родоначальников индустриального прорыва нашей страны в ХХ веке, сегодня обнинцы успешно развивают передовые технологии, проводят сложнейшие исследования и реализуют масштабные проекты.

Убежден, что Год науки и технологий поможет нам объединить усилия ученых, общества, власти для создания в регионе первого города прорывных технологий. Наша общая задача — привлечь в науку еще больше молодых талантливых специалистов, способных решать любые задачи на благо страны.

Желаю Вам и всем жителям Калужской области неиссякаемой жизненной энергии, здоровья и новых достижений на благо региона и всей России!