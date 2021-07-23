Владислав Шапша вручил награды «Человек года» в Обнинске

В четверг, 22 июля, в обнинском Доме ученых губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии награждения и поздравления лауреатов конкурса «Человек года - 2020. Обнинск».

В числе тех, кто разделил с ним эту почетную миссию – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Геннадий Скляр, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова, председатель Обнинского городского Собрания Геннадий Артемьев.

В городском конкурсе «Человек года – 2020» представлены 10 номинаций: «Национальные проекты», «Наука», «Инновации», «Производство», «Медицина», «Образование», «Гражданская инициатива», «Молодежная инициатива», «Культура» и «Спорт». Заявления на участие подали около 30 заявок.

Обращаясь к участникам и победителям конкурса, Владислав Шапша отметил:

- В этом году выросло число номинантов и каждый из вас, без сомнения, вносит значимый вклад в развитие Обнинска и Калужской области.

Предваряя награждение конкурсантов, глава региона вручил Благодарность Президента Российской Федерации коллективу Национального медицинского исследовательского центра радиологии, чьи уникальные технологии спасают жизнь и сохраняют здоровье людям. Ее получил генеральный директор Андрей Каприн.

Еще одну награду – медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени – он вручил идейному вдохновителю и организатору конкурса «Человек года. Обнинск», журналисту Нонне Черных, словом и делом прославляющей наукоград.

Все номинанты конкурса «Человек года - 2020. Обнинск» получили памятные дипломы. Лауреаты – дипломы и статуэтки «Человек года».

Кроме того, экспертным советом было принято решение отметить премиями «Общественное признание» шесть человек, имеющих наиболее весомые заслуги в своих отраслях.

Геннадий Скляр подчеркнул важность введения номинации «Национальные проекты», лауреатом которой в прошлом году стал Владислав Шапша.

- Большие серьезные ресурсы выделяются для развития всех сфер нашей жизни. Важно, чтобы эти деньги работали как можно быстрее на нашей родной Калужской земле, – подчеркнул Геннадий Скляр.