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Главный врач Калужской инфекционной больницы: «Заболеть от вакцины невозможно»

Дмитрий Ивьев , Фото: Заксобрание Калужской области.
Опубликовано: 22.07.2021 17:27 0 137
Главный врач Калужской инфекционной больницы: «Заболеть от вакцины невозможно»

Можно ли заболеть коронавирусом от прививки, почему растет заболеваемость и болеют ли ковидом повторно? Об этом и не только рассказала депутат Законодательного Собрания, главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена АЛЕШИНА.

- Елена Николаевна, за окном летняя пора, в регионах идет кампания по вакцинации, вместе с тем высокий уровень заболеваемости сохраняется. Это беспокоит людей, многие связывают рост заболеваемости с вакцинацией. Может ли прививка стать причиной болезни?

 - Прививка направлена на снижение уровня заболеваемости, а не наоборот. Рассуждать подобным образом могут лишь люди, которые далеки от медицины. Как происходит заражение? Вирус попадает в организм, внедряется в клетку и начинает размножаться. Затем клетка разрывается, идет атака большого количества вируса на другие клетки – так поражается организм человека. Вакцина – это неживой антиген, она действует совершенно по-другому. Она не внедряется в клетку и не размножается в ней. Вакцина воздействует на иммунную систему человека, вызывая выработку антител, которые защищают клетку от внедрения вируса. Заболеть от вакцины невозможно. Отмечу, что изучение коронавируса идет уже второй год, и он показал отсутствие сезонности. Есть волны, которые возникают с определенной периодичностью, но это – не сезонность. Нет связи изменения заболеваемости с каким-либо временем года.

Рост заболеваемости обусловлен тем, что у нас большая прослойка непривитых граждан. Вакцинация также обеспечивает защиту от тяжелого течения ковида и летальности. Весь цивилизованный мир это понял и вакцинируется быстрыми темпами. Если массовая вакцинация затянется, может наступить момент, когда произойдет следующая мутация вируса.

- Может ли человек, переболевший коронавирусом, заболеть повторно?

- Может, такие случаи единичны, но они встречаются. Это происходит, во-первых, если человек быстро теряет антитела, которые выработались в процессе ранее перенесенного заболевания, а затем он встречается с большим количеством вируса. Во-вторых, нельзя забывать и о том, что вирус мутирует. Если человек переболел «уханьским» вирусом, а позже получил большую дозу индийского вируса «дельта», вирус может «пробить» несовершенную иммунную систему. Таким образом, возможность заболеть повторно зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы человека и условий, в которых он находится.

- Изменились ли сейчас возрастные категории пациентов?

- Да, изменился возраст пациентов и клинические проявления болезни. В стационар попадают не только пожилые, но и 20-30-летние люди, подростки. Вирус «дельта» поражает больше молодежи. Течение заболевания тяжелое, это обусловлено высоким уровнем D-димера - показателя, который свидетельствует о повышенном риске тромбообразования.

Хочу обратиться к калужанам: не откладывайте посещение вакцинального пункта! Не ждите осени, вирус настолько заразный и опасный, что никого не пощадит. Нет никакой гарантии, что тот, кто откладывает вакцинацию на завтра, не заболеет сегодня.

Дмитрий Ивьев , Фото: Заксобрание Калужской области.
Опубликовано: 22.07.2021 17:27 0 137
Тэги: законодательное собрание общество
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