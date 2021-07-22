В Калужской области ожидается новое поступление средств из федерального бюджета на выплату пособий за третьего ребенка

В четверг, 22 июля, на заседании кабинета министров Российской Федерации премьер-министр Михаил МИШУСТИН сообщил о выделении регионам дополнительных средств на выплаты за третьего и последующих детей. \

- Правительство выделит регионам еще около полутора миллиардов рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, - рассказал премьер.

По словам главы правительства, пособие за ними сохранится до момента, пока ребенку не исполнится три года. Размер выплаты сделают равным прожиточному минимуму на ребенка в данном регионе. В общей сложности на такие выплаты в текущем году предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. Родители более полумиллиона детей должны их получить.

В Калужской области на сегодняшний день получили выплаты 6966 родителей на 7429 детей, - сообщила нам 22 июля заместитель министра – начальник управления по опеке и попечительству министерства труда и социальной защиты Калужской области Елена АЛЕКСЕЕВА.