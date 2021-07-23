Планируете беременность? Защитите своего ребенка от заражения ВИЧ-инфекцией!

Почему происходит заражение детей от матерей с ВИЧ-инфекцией?

необоснованные отказы матерей от проведения профилактического лечения во

время беременности, в родах и своим новорожденным детям, СПИД-диссиденты: некоторые будущие мамы отрицают наличие у себя ВИЧ-инфекции и не принимают уже выданные инфекционистом бесплатные антиретровирусные препараты (АРП) для профилактики заражения ребенка, часть беременных не наблюдаются у гинеколога или поздно встают на

диспансерный учет в женской консультации, следовательно, несвоевременно узнают, что инфицированы ВИЧ.

Важно успеть предпринять следующие шаги:

ранняя явка и наблюдение беременной в женской консультации, обследование на ВИЧ (проводится всем беременным дважды — в первом и третьем триместрах), обследование на ВИЧ будущего отца ребенка, при выявлении ВИЧ у беременной — наблюдение гинекологом СПИД-центра, при этом женщина бесплатно получает специальные лекарства для профилактики передачи ВИЧ ребенку (АРТ*) во время беременности, в родах, затем препараты дают новорожденным.

Только так можно предупредить передачу ВИЧ детям!

Всех новорожденных в первые 72 часа после родов обследуют на ВИЧ-инфекцию для исключения внутриутробного заражения. Малыш должен находиться на искусственном вскармливании, так как через грудное молоко мать может передать ВИЧ.

В течение 1,5 лет детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, наблюдает педиатр СПИД-центра, если все хорошо — ребенок здоров, то его снимают с диспансерного учета.



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

АРТ (противовирусная, антиретровирусная терапия) — лечение ВИЧ-инфекции, прием лекарственных препаратов, направленных на причину заболевания, — на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

АРТ останавливает размножение вируса, снижая его количество в организме, в результате восстанавливается иммунитет, сохраняется здоровье и жизнь пациента, уменьшается риск передачи ВИЧ другим лицам.

АРТ предотвращает передачу ВИЧ от беременной женщины к плоду, позволяет родить здоровых детей ВИЧ-инфицированным родителям.

Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.