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Владислав Шапша принял участие в форуме «Форсаж-2021»

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 22.07.2021 14:48 2 359
Владислав Шапша принял участие в форуме «Форсаж-2021»

В среду, 21 июля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в мероприятиях форума сообществ молодых специалистов «Форсаж-2021», который с 18 по 24 июля проходит на территории нашего региона. В этом году губернатор вошел в состав его координационного совета.

11 лет форум сообществ молодых специалистов «Форсаж» объединяет молодых перспективных профессионалов из разных отраслей. В этом году в нем принимает участие более 250 специалистов, четверть из которых – жители калужского региона.

Программа нынешнего года построена на двух актуальных темах: технологическое лидерство и устойчивое развитие. Они взаимно дополняют друг друга через образовательно-развивающую программу мероприятия. По мнению организаторов, колоссальный потенциал для технологического лидерства и прорывного развития находится в проектах сотрудничества - между корпорациями, на стыке отраслей, с вовлечением малого и среднего бизнеса, НКО, вузов, органов власти.

Владислав Шапша пообщался с участниками форума на интерактивной лекции на тему: «На какие вопросы должны ответить лидеры сегодня, чтобы у всех нас было завтра?». Ее прочитал директор департамента по взаимодействию с регионами ГК «Росатом» Андрей Полосин. В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский и глава администрации Обнинска Татьяна Леонова.

Темами обсуждения стали вопросы формирования эффективной команды, внутрикорпоративного и межведомственного взаимодействия, поиска возможностей для снижения административных барьеров.

В ходе дискуссии губернатор отметил необходимость создания условий для эффективного взаимодействия власти и населения:

- Система может работать только в одном случае – если есть коммуникации, чувство сопричастности к процессу и ощущение у населения, что власть их слышит, что она реагирует и свои действия соизмеряет с пожеланиями людей в рамках действующего закона.

Говоря об управленческой команде области, Владислав Шапша отметил:

- Я хочу, чтобы люди из нашей команды, команды Калужской области, работали от души. Я стараюсь подбирать тех людей себе в команду, кто по-настоящему хочет добиться успеха для общего дела.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 22.07.2021 14:48 2 359
Тэги: общество область владислав шапша
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