Геннадий Скляр подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборы в Государственную Думу

Началась подача заявок кандидатов в депутаты в Государственную Думу. Одномандатным кандидатом по 100 избирательному округу стал Геннадий СКЛЯР.

Депутат подчеркнул, что многие сферы требуют внимания — медицина, образование и экология.

Также Геннадий Скляр отметил, что проблемы города лучше всего отображают его жители и поэтому в предвыборный период планирует больше встречаться с калужанами.

- Я думаю, что калужане ждут серьезных изменений в законах, которые облегчали бы им жизнь, облегчали бы им взаимодействие с управляющими компаниями, с государственными органами власти… Я надеюсь, что получу поддержку родных калужан и оправдаю их доверие, - сказал Геннадий Скляр.