Калужская область подписала соглашение о развитии «Парка атомных и медицинских технологий»

Калужская область подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией организаций строительного комплекса атомной отрасли и Институтом «Оргэнергострой». Об этом в среду, 21 июля, сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Вместе будем развивать в регионе проекты в сфере наукоемких инновационных технологий, - отметил он. - Прежде всего, в рамках проекта создания инновационного научно-технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий» в Обнинске, который мы реализуем совместно с ГК «Росатом». Наши партнеры уже имеет опыт строительства объектов ИНТЦ. Это позволит нам эффективно реализовать наш проект.