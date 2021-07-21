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Жители Калужской области жалуются, что машины скорой помощи не приезжают на вызов

Автор: Ирина Будникова.
Опубликовано: 21.07.2021 11:30 17 1488
Жители Калужской области жалуются, что машины скорой помощи не приезжают на вызов

Во вторник, 20 июля, жительница города Людиново Юлия Осипова пожаловалась губернатору Владиславу Шапше в его социальных сетях на тщетные попытки вызвать машину скорой медицинской помощи маленькому ребенку.

- Вчера в Людиново пыталась вызвать скорую пятилетнему ребенку с температурой 39,5 – машин нет, - написала женщина в комментариях к одному из постов. – Когда приехали сами в скорую с пылающим ребенком на руках, три машины стоят во дворе – не работают. Из трех работающих, как нам пояснили в скорой, две уехали в Калугу, одна в Жиздру.

По словам женщины, в смену работают всего три машины. Они обслуживают Людиновский и Жиздринский районы. Эти же машины возят пациентов в Калугу на расстояние 170 километров в одну сторону. Телефон в дежурной части разрывается, а всех дозвонившихся просят приехать самостоятельно.

Минздрав Калужской области пояснил, что после централизации скорой медицинской помощи на вызов направляют ближайшие свободные бригады вне зависимости от их территориальной принадлежности. Все машины оборудованы ГЛОНАСС. Их местонахождение отслеживается в режиме реального времени.

Также в гараже в порядке очереди осуществляется технический осмотр автотранспорта и производится периодическая замена. Возможно, к концу года будет решен вопрос о покупке дополнительных 76 машин скорой.

- Мы направили заявку в министерство здравоохранения РФ о выделении денежных средств из федерального бюджета для приобретения 76 машин СМП, - ответила пресс-служба министерства. – Надеемся, что вопрос будет решен до конца 2021 года.

К обсуждению присоединились другие жители близлежащих районов. По их мнению, минздрав так и не ответил на поставленный вопрос.

Автор: Ирина Будникова.
Опубликовано: 21.07.2021 11:30 17 1488
Тэги: общество здравоохранение
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