В Калуге обнаружили лису с бешенством

Во вторник, 20 июля, подтвердилось бешенство у лисы, труп которой был обнаружен накануне на 2-м Тарутинском проезде в Калуге. Об этом сообщила городская ветеринарная станция.

- При исследовании головного мозга от трупа лисы, содержащейся по адресу: г. Калуга, ул. 2 й Тарутинский проезд, методом МФА установлено заболевание бешенство, - говорится в сообщении ветеринаров.