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«Справедливая Россия» потребовала проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

Опубликовано: 21.07.2021 10:00 0 147
«Справедливая Россия» потребовала проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» потребовала проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. Так справороссы отреагировали на решение депутатов Госдумы от партии власти проголосовать против принятия соответствующего законопроекта.

«Отклонение думским большинством законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам в очередной раз доказывает необходимость изменения расклада сил в Госдуме», – заявил Председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов.

Политик считает, что аргументация партии власти не выдерживает никакой критики. В этот раз, говорит лидер справороссов, они «не постеснялись и заявили, что в бюджете на это нет денег». Сергей Миронов, в свою очередь, утверждает, что прежде чем внести на рассмотрение Госдумы инициативу о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, в партии провели детальный анализ и нашли источники финансирования: «Лично я и мои коллеги по партии знаем, что деньги в бюджете точно есть».

По словам руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании Калужской области Александра Бычкова, несмотря на то, что законопроект справороссов был отклонен, партия продолжит бороться за возврат индексации. Политик также считает, что большинство российских пенсионеров уже оказались за чертой бедности: «Их пенсия не позволяет жить достойно. Кроме того, недавнее повышение пенсионного возраста так и не привело к росту выплат с опережением инфляции».

Отметим, согласно действующему законодательству, с января 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется лишь после их увольнения. При этом повышенная пенсия поступит на счета граждан не сразу, а только спустя три месяца с момента расторжения трудового договора.

По данным Росстата, на 1 января текущего года в стране проживали 43 млн пенсионеров. Из них 8,9 млн человек продолжают работать.

Опубликовано: 21.07.2021 10:00 0 147
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