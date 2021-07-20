Геннадий Скляр поддержал идею краеведов о создании в Калуге литературного центра

В понедельник, 19 июля, депутат Государственной Думы РФ Геннадий СКЛЯР встретился в Народном доме с директором областной библиотеки им. В.Г. Белинского Еленой Синюковой и группой калужских краеведов, которые рассказали ему о своей инициативе создания в областном центре литературного центра.

По их мнению, оно могло бы разместиться в доме на улице Луначарского, 5. Он является выявленным объектом культурного наследия и связан с деятельностью драматурга XIX века Николая Соловьева, известного своими пьесами и перепиской с Александром Николаевичем Островским. В настоящее время здание находится на участке собственника-застройщика и разрушается.

Краеведы считают, что в нем мог бы появиться литературный центр, где будет собрана разнообразная информация о литераторах, творивших на калужской земле. Это место, по их мнению, будет пользоваться популярностью у молодежи, в том числе, у студентов университета, расположенного неподалеку.

Геннадий Скляр в целом поддержал краеведческую инициативу, отметив, что это мог бы быть распределенный по территории города проект с ядром, которым может рассматриваться конкретные здания. В некоторых других городах подобные проекты уже осуществляются.

- Сохранение исторического облика Калуги – очень важный вопрос. Он связан, в частности, с теми замечательными строениями, которые создавались много лет назад, еще сохранены в городе, но находятся в плохом состоянии. Мы бы хотели не только их сохранить, но и вдохнуть новую жизнь, в том числе за счет создания таких общественных культурных центров, где дух калужской литературы и культуры пропитывал бы молодежь, - сказал Геннадий Скляр.

Краеведы также предложили осуществить ряд конкретных шагов, которые следует предпринять для того, чтобы эта идея могла быть осуществлена и здание сохранено.

Одним из таких шагов, по словам Геннадия Скляра, станет его обращение к прокурору области с просьбой не допустить разрушения памятного здания и предложение к городской управе Калуги о розыске собственников здания.

- Я сделаю свои конкретные шаги, но впереди большая совместная работа, - считает Геннадий Скляр.