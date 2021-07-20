СберМаркет начал доставлять товары из "Глобуса"

Онлайн-сервис СберМаркет запустил доставку продуктов питания, товаров для дома и для детей из магазинов «Глобус» в Калуге. Заказ можно сделать на сайте или в приложении сервиса, товары доставят в удобный часовой интервал. В СберМаркете будет продаваться около 60 000 товарных позиций магазина — продукты из мяса и рыбы, специи и соусы, выпечка, овощи, снеки, напитки и так далее. Для заказа жителям Калуги необходимо скачать приложение или зайти на сайт СберМаркета, ввести адрес доставки, выбрать магазин и собрать корзину. Курьер привезет покупки в выбранный интервал времени.





В 2021 году каждый месяц СберМаркет доставляет более 1 млн заказов, географическое присутствие сервиса расширилось до 150 городов. На данный момент сервис обеспечивает доставку из более чем 60 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, ЛЕНТА, АШАН и О’КЕЙ.

Опубликовано: 20.07.2021 10:43 445