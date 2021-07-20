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Готовьтесь к вакцинации выгодно: калужан приглашают проверить здоровье и уровень антител

Опубликовано: 20.07.2021 17:34 0 622
Готовьтесь к вакцинации выгодно: калужан приглашают проверить здоровье и уровень антител

Жители Калужской области смогут правильно и выгодно подготовиться к вакцинации от COVID-19 в Лаборатории «Гемотест» – специальный комплекс исследований доступен со скидкой 30%, а при его заказе пациент получает право на скидку 300 рублей на анализы для проверки уровня антител после вакцинации.

Комплекс «Перед вакцинацией от COVID-19» предназначен для тех, кто хочет дополнительно проверить свое здоровье и уточнить наличие противопоказаний к прививке. В составе комплекса – 7 показателей: клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, АЛТ, АСТ, креатинин, общий иммуноглобулин IgE, антитела IgM b IgG к SARS-CoV-2.

После вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции у человека формируется гуморальный, или «антительный» иммунитет – исследование от «Гемотеста» позволит измерить его в количественном или полуколичественном формате, в зависимости от вида исследования и примененного при вакцинации препарата.

Перед тем, как проверять «антительный» иммунный ответ после прививки, нужно выждать минимум одну неделю после получения второй дозы вакцины. Это нужно для того, чтобы организм успел среагировать на прививку и выработать нужные антитела. 

С 16 июля по 31 октября 2021 года при заказе комплекса исследований «Перед вакцинацией от COVID-19» в Лаборатории «Гемотест» вы получаете скидку 300 рублей на один из двух анализов для оценки уровня антител после вакцинации. Ознакомиться с полными условиями акции можно здесь.

Адреса всех отделений и график работы можно посмотреть на сайте gemotest.ru в разделе «Адреса», предварительно выбрав свой город.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Опубликовано: 20.07.2021 17:34 0 622
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