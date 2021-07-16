В Калуге срочно ищут кровь для 61-летнего мужчины после двух операций

Жителей Калуги просят срочно сдать кровь для 61-летнего Сергея Николаевича ТИШЕЧКИНА. Об этом сообщает региональное отделение Российского Красного Креста.

- После двух операций находится в реанимации, срочно нужна плазма крови и эритроцитная масса. Группа 1+, - говорится в сообщении Красного Креста. – Кровь нужна в отделение общей хирургии в областной больнице в Анненках.

Желающие помочь этому человеку могут обращаться на станцию переливания крови на улице Горького, 71.