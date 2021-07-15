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Александр Иванов встретился с жителями дома по улице Кирова

Дмитрий Ивьев , Фото: городская дума.
Опубликовано: 15.07.2021 12:12 0 905
Александр Иванов встретился с жителями дома по улице Кирова

15 июля первый заместитель председателя Городской Думы Александр Иванов встретился с жителями дома № 92б по улице Кирова.

В доме был проведен качественный капитальный ремонт – обновлен фасад, заменена кровля, обустроена отмостка. Жильцы разбили возле дома клумбы и цветники. В следующем году планируется замена инженерных коммуникаций, после чего управляющая компания отремонтирует подъезд.

По соседству располагался расселенный аварийный дом, в 2020 году его снесли, но и после этого проблем у жильцов 92-го дома не убавилось. На месте снесенного дома остался заросший бурьяном пустырь, по ночам там собираются пьяные компании, а злоумышленники оставляют «закладки».

Жители обратились к своему депутату с просьбой избавить их от подобного соседства.

«Первое что необходимо сделать – это окосить траву и вырубить бурьян, – подчеркнул Александр Иванов, – управлению городского хозяйства уже поставлена соответствующая задача. В планах у Городской Управы обустроить на месте пустыря общественное пространство, что именно там появится, детская, спортивная площадка или небольшой сквер, будут решать сами жители близлежащих домов».

В 2022 году планируется провести встречи с жителями и выявить их предпочтения, после чего начнется разработка проекта.

«Какой бы выбор не сделали жители, на этом участке однозначно необходимо будет установить освещение и ограждение, чтобы общественное пространство вновь не стало пристанищем асоциальных элементов, – уверен Александр Иванов. – Кроме того, в ближайшее время я свяжусь с руководством городской полиции и попрошу их включить данную территорию в маршруты патрулирования».

Также первый заместитель председателя Гордумы проверил ход ямочного ремонта во дворах домов по улице Николо-Козинской и Площади Победы.

Возле домов № 14 и № 15 по площади Победы часть ям уже заасфальтирована, часть отфрезерована и залита битумом.

«Удалось заделать самые крупные ямы, доставлявшие много неудобств жителям, – отметил Александр Иванов. – Поблизости расположен Пост № 1, а также одна из самых больших детских площадок округа, так что дворы и межквартальные проезды здесь мы постараемся поддерживать в надлежащем состоянии».

Дмитрий Ивьев , Фото: городская дума.
Опубликовано: 15.07.2021 12:12 0 905
Тэги: общество городская дума
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