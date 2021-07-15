Жизнь после COVIDa: как восстановить здоровье

Вот уже второй год человечество сражается с одним из самых страшных вирусов в его истории. COVID-19 заставляет нас носить маски, выстраивать новые границы общения, отказываться от путешествий. Но самое страшное – он надолго лишает сил и хорошего самочувствия тех, кто преодолел вирус.

Да, есть немало людей, которые переносят новый вирус бессимптомно. Но даже у этих счастливцев порой в дальнейшем проявляются те или иные отклонения в самочувствии. Например, человек вдруг перестает чувствовать запахи. Или вкус шоколада вдруг становится противен, так же как и аромат некогда любимого блюда. И это не самое страшное. Бессонница, перебои сердечного ритма, быстрая утомляемость, сбои цикла у женщин, слабость и нервозность – это лишь малая часть недомоганий, с которыми сталкиваются люди, переболевшие коронавирусом.

Что же рекомендуют врачи? В первую очередь, обратиться за помощью напрямую к специалистам! Ни в коем случае не стоит лечиться самим по Интернету. Потому что в ряде случаев могут быть серьезные угрозы здоровью человека. Поэтому стоит пройти лабораторные исследования, сдать кровь, убедиться, что нет риска тромбов, других отклонений от нормы.

Людям старшего возраста обязательно, помимо терапевта, следует посетить кардиолога и невролога. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с работой сердечно-сосудистой системы. Невролог показан и тем, кто стал страдать от панических атак, состояния, которое чаще всего возникает ближе к ночи, человек вдруг испытывает необъяснимое чувство страха, учащается пульс, возникает ощущение нехватки воздуха. Эти состояния лечатся, главное, не запускать.

Конечно, к этим врачам стоит сходить и более молодым сердечникам и гипертоникам. При COVIDe кровь часто становится густой, возникает риск тромбов, инсультов, инфарктов. Лучше перестраховаться и узнать, что у вас все в порядке, чем пропустить коварные осложнения, которые не всегда может определить у себя сам человек.

Женщинам, которые столкнулись со сбоем цикла стоит записаться на прием к гинекологу и убедиться, что нет серьезных проблем. Бывает, что организму просто нужен отдых после перенесенного заболевания. Но это может оказаться и началом ранней менопаузы, гормональным сбоем, который способен привести к преждевременному увяданию, но в наше время легко корректируется с помощью заместительной гормональной терапии, абсолютно безопасной.

Что касается проблем с искажением вкусовых ощущений и запахов, здесь скорее нужна помощь невролога, а не отоларинголога. Потому что изменения эти происходят на нейронном уровне и относятся к разряду не лор-заболеваний, а неврологии.

Большое внимание надо уделить восстановлению работы бронхов и легких, которые сильнее всего страдают от вируса. Общие рекомендации врачей для людей, восстанавливающихся после COVIDa, просты: как можно больше отдыхать, избегать тяжелых физических и психологических нагрузок, но помнить, это гиподинамия также вредна, поэтому чаще бывать на свежем воздухе, избегать яркого солнца во время жары, в питании должна преобладать растительная пища. На столе всегда должны быть свежие фрукты и овощи, важно пить достаточно чистой воды, которая способствует разжижению крови. Кроме того, стоит избегать лишней тревожности и волнения. И помнить: настрой на исцеление порой работает мощнее всех лекарств в мире!

Вакцинация — это способ выйти из сложившейся эпидемиологической ситуации

На самые распространенные вопросы по вакцинации от COVID-19 ответила и.о. главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Анна Николаевна Чернова.

— Какие вакцины сейчас применяются?

— В настоящий момент для массовой вакцинации применяется вакцина Гам-­Ковид-­Вак (Спутник V), ЭпиВак и КовиВак.

— Содержит ли вакцина живой вирус? Можно ли заразиться от вакцины?

— Ни одна из отечественных вакцин против коронавируса не содержит живой вирус или его компоненты. Заразиться от самой вакцины нельзя. Но соблюдать масочный режим необходимо, поскольку до формирования иммунного ответа риск заражения остается.

— Каким образом исследовать безопасность вакцины?

— Все вакцины прошли необходимые испытания безопасности и эффективности.

— Какие нежелательные явления вызывает вакцина?

— В редких случаях возможны следующие реакции: повышение температуры тела, головная боль, слабость, усталость, боль в мышцах и суставах, заложенность носа, першение в горле.

— Сколько введений вакцины требуется для формирования иммунитета?

— Для всех вакцин, зарегистрированных на территории Российской Федерации, требуется 2 введения (21 день для Гам-­Ковид-­Вак и ЭпиВак и 14 дней для КовиВак).

— Что будет, если я не могу ввести второй компонент вовремя? Можно его ввести раньше или позже?

— Вводить второй компонент раньше назначенного срока нельзя, это снижает эффективность вакцинации. Но его можно ввести позже назначенного срока, но с «опозданием» не более 2–4 недель.

— Будет ли иммунитет от прививки вакциной краткосрочным или долгосрочным?

— Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин, аналогичных Гам-­Ковид-­Вак (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до 2 лет.

— Кому нельзя делать прививку от коронавируса?

— Вакцинация противопоказана в следующих случаях: аллергические реакции на компоненты вакцины и тяжелые формы аллергических заболеваний, тяжелая реакция на предыдущее введение вакцины; острые заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — ​прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии; при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры; беременность и период грудного вскармливания; дети до 18 лет; лица старше 60 лет (для вакцины КовиВак).

— Какие документы нужны для вакцинации?

— Паспорт и полис ОМС или паспорт и СНИЛС.

— Как записаться на вакцинацию?

— Вы можете записаться через портал Госуслуг. Нужно выбрать услугу «Запись на вакцинацию от COVID‑19». Прививка от COVID‑19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию. На вторую вас запишут автоматически. Также записаться можно по телефонам: 122, *040 или в регистратуре медицинской организации.

— Есть ли возможность сделать прививку от коронавируса в разных местах, городах?

— В настоящее время оба этапа проводятся в рамках одного населенного пункта, где проводится вакцинация.

— Как проходит вакцинация?

— Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся раздельно. На 21-й день (для Гам-­Ковид-­Вак и ЭпиВак) или 14 -й день для КовиВак. После введения первого компонента (без учета для вакцинации) необходимо повторно явиться к врачу для введения второго компонента. Рекомендуется в течение 3 дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

— Будет ли прививка обязательной для населения?

— В соответствии с действующим законодательством вся медицинская помощь, в том числе вакцинация, оказывается на добровольной основе.

Вакцинация — ​это единственный и самый верный способ выйти из сложившейся эпидемиологической ситуации.

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