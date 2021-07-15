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Этот день в истории: первый рейс из Сочи и пенсии колхозникам

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 15.07.2021 08:00 0 1389
Этот день в истории: первый рейс из Сочи и пенсии колхозникам

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 15 июля.

1791 – Был пожар, сгорел дом Василия Рыбникова. Внуки отлили те огни, и были лишь в страхе. (Из записок купца Губкина).

1904 – эсером-террористом Е.Сазоновым убит министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов В.К.Плеве, уроженец Костромской губернии, почетный гражданин г. Мещовска (К.Афанасьев «Летопись провинции»).

1922 г. – Государственная театральная школа, открытая в Калуге 10 октября 1919 г. была реформирована в Калужский государственный театральный техникум. Выпуск специалистов по сравнению с театральной школой расширился. Техникум готовил актеров средней квалификации, режиссеров, суфлеров, макетчиков и т.д. Учебное заведение размещалось на втором этаже здания на ул. Ленина 32 (ныне ул. Театральная, 34). По этому же адресу располагается знаменитая аптека «на стрелке».

1918 г. -  родился Василий Дмитриевич Лагутин (1918 – 2019). Ветеран Великой Отечественной войны, известный калужский педагог, заслуженный учитель школы РСФСР, создатель областного Музея народного образования, автор исторических книг и публикаций об образовании Калужского края. Как председатель Калужского областного отделения Советского фонда мира, отмечен золотой медалью этого фонда.

Василий Васильевич Глаголев (1898—1947) — советский военачальник, командовавший дивизиями, корпусами и армиями в Великой Отечественной войнеГерой Советского Союза (1 ноября 1943 года). Командующий ВДВ (1946—1947). Генерал-полковник (15 июля 1944 года). Родился В.В.Глаголев 21 февраля 1898 года в Калуге в семье врача. Рано остался без отца. Окончил начальную школу и Калужское реальное училище. Боевой путь начал в 1916 г. вольноопределяющимся в Русской императорской армии и всю жизньоставался военным. Скончался на учениях 21 сентября 1947 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Его именем названа одна из улиц Калуги (на улице установлена мемориальная доска в его честь).

1947 – первый выпуск Калужского учительского института (132 педагога). Организован в 1940, открылся в 1945 г.  (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1950 - состоялся первый выпуск Калужской культурно-просветительной школы (директор Г.Семилит), которую окончили 77 будущих бойцов идеологического фронта. Среди выпускников - отличники учебы т.т.Балакин, Куроедов, Казаков, Котова и другие. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1964 – принят Закон СССР «О пенсиях и пособиях членам колхозов». С 1 января 1965 г. выплачиваются мужчинам по достижении 65 лет, женщинам – 60 лет. В Калужской области насчитывается 42 тысячи колхозников-пенсионеров. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1976 - калужский аэропорт «Грабцево» принял первый регулярный пассажирский рейс самолёта Ту-134 (Калуга-Сочи).

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 15.07.2021 08:00 0 1389
Тэги: история калуги этот день в истории
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