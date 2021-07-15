Почему каждая женщина должна посещать гинеколога минимум два раза в год

Женское здоровье - очень важная, актуальная и нуждающаяся в особом внимании тема. Зачастую женщина даже не подозревает о каких-либо деликатных проблемах. Та или иная патология в интимной зоне может развиться неожиданно и стремительно. Именно поэтому стоит более внимательно относиться к своему здоровью и проводить диагностику как можно чаще.

Ведь своевременный профилактический осмотр у гинеколога позволит выявить потенциальные угрозы для репродуктивной способности женщины.

Гинеколог — ​это врач, который занимается заболеваниями женской репродуктивной системы. В Эндохирургическом центре принимают ведущие врачи региона, доктора высшей квалификационной категории.

Посещать гинеколога в целях профилактики необходимо два раза в год. Это поможет выявить заболевания на ранних стадиях, которые часто протекают без симптомов.

Также помощь врача-гинеколога может потребоваться при наличии определённых признаков, среди которых:

боли в нижней части живота;

нерегулярный месячный цикл, изменение характера менструаций;

невозможность забеременеть на протяжении одного года и больше при регулярной половой жизни;

необходимость в подборе средств контрацепции;

жжение половых органов, изменение цвета, запаха выделений;

неприятные ощущения при менопаузе: жжение и приливы, повышенное давление и прочее.

Врачи-­гинекологи диагностируют болезни женской репродуктивной системы разными методами. Чаще всего пациенткам назначается:

УЗИ органов малого таза.

Лабораторные исследования.

Экспресс-­диагностика инфекций методом ПЦР.

По результатам осмотра, анализа данных лабораторных и инструментальных исследований врач поставит диагноз, проведёт профилактику заболеваний, назначит необходимое лечение — ​консервативное либо хирургическое.

В Эндохирургическом центре вы можете сделать:

• кольпоскопию — ​обследование входа и внутренней поверхности влагалища, а также шейки матки при помощи специального прибора — ​цифрового видеокольпоскопа. Эта методика позволяет врачу-­гинекологу получить на экране монитора увеличенное изображение внутренних органов, выявить очаги патологических процессов и более точно поставить диагноз;

• гистероскопию — ​обследование полости матки при помощи оптического зонда, который вводится через шейку матки. При необходимости во время гистероскопии врач может удалить полипы, разделить внут-

риматочные спайки. Проводится под местным или общим обезболиванием в условиях стационара.

• биопсию с последующим цитологическим исследованием. Эта диагностическая процедура помогает определить наличие/отсутствие раковых клеток в той или иной ткани организма;

• исследование проходимости маточных труб (гистеросальпингография (ГСГ). Назначается в случае подозрения на непроходимость маточных труб, полипы, разрастания эндометрия и пороки развития матки. Суть исследования состоит в том, что в матку вводится контрастное вещество, а затем делаются рентгеновские снимки. Процедура безболезненна.

Стоит отметить, что оперирующие гинекологи ЭХЦ проводят как плановые, так и экстренные операции при заболеваниях женских половых органов. Комфортабельный стационар Эндохирургического центра позволяет в кратчайшие сроки пройти курс реабилитации и вернуться к обычной жизни.

Кроме того, настоящий подарок для каждой представительницы слабой половины человечества — ​уникальный аппарат, который способен быстро и эффективно решить самые деликатные проблемы у женщин.

В Эндохирургическом центре работает кресло BTL Emsella — ​это новейшая разработка для тренировки мышц тазового дна. Именно их ослабление и атрофия становится причиной многих неприятных проблем со здоровьем и интимной жизнью.

Кресло BTL Emsella помогает решить женщинам такие проблемы как:

недержание мочи;

расширение и опущение стенок влагалища;

восстановление после урологических операций, вагинопластики;

ослабление мышц после родов.

Для лечения активной проблемы рекомендуется проходить сеансы 2–3 раза в неделю. Необходимо в среднем 8 сеансов для того, чтобы полностью избавиться от дискомфорта в деликатной области. Продолжительность каждого — ​30 минут.

Профильный специалист составит для вас индивидуальный план лечения. Интервал между сеансами составляет 2–3 дня. Результат лечения на BTL Emsella останется с пациентом на полгода или год. Это зависит от состояния организма и степени интенсивности проблемы, а также образа жизни.

г. Калуга, ул. Луначарского, 57, стр. 3

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