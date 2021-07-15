Почему каждая женщина должна посещать гинеколога минимум два раза в год
Женское здоровье - очень важная, актуальная и нуждающаяся в особом внимании тема. Зачастую женщина даже не подозревает о каких-либо деликатных проблемах. Та или иная патология в интимной зоне может развиться неожиданно и стремительно. Именно поэтому стоит более внимательно относиться к своему здоровью и проводить диагностику как можно чаще.
Ведь своевременный профилактический осмотр у гинеколога позволит выявить потенциальные угрозы для репродуктивной способности женщины.
Гинеколог — это врач, который занимается заболеваниями женской репродуктивной системы. В Эндохирургическом центре принимают ведущие врачи региона, доктора высшей квалификационной категории.
Посещать гинеколога в целях профилактики необходимо два раза в год. Это поможет выявить заболевания на ранних стадиях, которые часто протекают без симптомов.
Также помощь врача-гинеколога может потребоваться при наличии определённых признаков, среди которых:
- боли в нижней части живота;
- нерегулярный месячный цикл, изменение характера менструаций;
- невозможность забеременеть на протяжении одного года и больше при регулярной половой жизни;
- необходимость в подборе средств контрацепции;
- жжение половых органов, изменение цвета, запаха выделений;
- неприятные ощущения при менопаузе: жжение и приливы, повышенное давление и прочее.
Врачи-гинекологи диагностируют болезни женской репродуктивной системы разными методами. Чаще всего пациенткам назначается:
- УЗИ органов малого таза.
- Лабораторные исследования.
- Экспресс-диагностика инфекций методом ПЦР.
По результатам осмотра, анализа данных лабораторных и инструментальных исследований врач поставит диагноз, проведёт профилактику заболеваний, назначит необходимое лечение — консервативное либо хирургическое.
В Эндохирургическом центре вы можете сделать:
• кольпоскопию — обследование входа и внутренней поверхности влагалища, а также шейки матки при помощи специального прибора — цифрового видеокольпоскопа. Эта методика позволяет врачу-гинекологу получить на экране монитора увеличенное изображение внутренних органов, выявить очаги патологических процессов и более точно поставить диагноз;
• гистероскопию — обследование полости матки при помощи оптического зонда, который вводится через шейку матки. При необходимости во время гистероскопии врач может удалить полипы, разделить внут-
риматочные спайки. Проводится под местным или общим обезболиванием в условиях стационара.
• биопсию с последующим цитологическим исследованием. Эта диагностическая процедура помогает определить наличие/отсутствие раковых клеток в той или иной ткани организма;
• исследование проходимости маточных труб (гистеросальпингография (ГСГ). Назначается в случае подозрения на непроходимость маточных труб, полипы, разрастания эндометрия и пороки развития матки. Суть исследования состоит в том, что в матку вводится контрастное вещество, а затем делаются рентгеновские снимки. Процедура безболезненна.
Стоит отметить, что оперирующие гинекологи ЭХЦ проводят как плановые, так и экстренные операции при заболеваниях женских половых органов. Комфортабельный стационар Эндохирургического центра позволяет в кратчайшие сроки пройти курс реабилитации и вернуться к обычной жизни.
Кроме того, настоящий подарок для каждой представительницы слабой половины человечества — уникальный аппарат, который способен быстро и эффективно решить самые деликатные проблемы у женщин.
В Эндохирургическом центре работает кресло BTL Emsella — это новейшая разработка для тренировки мышц тазового дна. Именно их ослабление и атрофия становится причиной многих неприятных проблем со здоровьем и интимной жизнью.
Кресло BTL Emsella помогает решить женщинам такие проблемы как:
- недержание мочи;
- расширение и опущение стенок влагалища;
- восстановление после урологических операций, вагинопластики;
- ослабление мышц после родов.
Для лечения активной проблемы рекомендуется проходить сеансы 2–3 раза в неделю. Необходимо в среднем 8 сеансов для того, чтобы полностью избавиться от дискомфорта в деликатной области. Продолжительность каждого — 30 минут.
Профильный специалист составит для вас индивидуальный план лечения. Интервал между сеансами составляет 2–3 дня. Результат лечения на BTL Emsella останется с пациентом на полгода или год. Это зависит от состояния организма и степени интенсивности проблемы, а также образа жизни.
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