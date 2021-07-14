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В Калужской области очаг африканской чумы свиней выявлен в Дзержинском районе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.07.2021 12:24 0 103
В Калужской области очаг африканской чумы свиней выявлен в Дзержинском районе

В Калужской области 12 июля выявлен еще один очаг африканской чумы свиней в деревне Рудня Дзержинского района. Об этом сообщили на заседании противоэпизоотической комиссии.

- У всех живых и павших животных обнаружен возбудитель АЧС, - отмечают в пресс-службе правительства. - В ходе проведения эпизоотического расследования было установлено, что на территории личного подсобного хозяйства находится 164 свиньи, помещение для их содержания и деревянный забор не могли обеспечить отсутствие контакта с дикими животными. Данных о поголовье животных в ЛПХ в похозяйственной книге не значилось. В настоящее время специалисты госветслужбы проводят комплекс мероприятий по ликвидации возбудителя и предотвращению его дальнейшего распространения.

Министр сельского хозяйства области Леонид Громов отметил, что с начала этого года на территории региона было зарегистрировано шесть очагов африканской чумы свиней (АЧС), в том числе среди диких кабанов. В четырех последних случаях свиньи содержались на мелкотоварных фермах, в личных подсобных хозяйствах и крестьянско-фермерском хозяйстве и имели возможность контактировать с дикими животными.
 
- Ситуация находится под контролем, но сейчас необходимо действовать оперативно, чтобы очаг не вышел за пределы установленной зоны, - заявил Громов.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.07.2021 12:24 0 103
Тэги: общество животные
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